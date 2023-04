Líderes de distintos sectores reaccionan a debate del PPD

De cara a la elección del 7 de mayo, los candidatos a la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD) participaron ayer en el primer debate que se llevó a cabo en las instalaciones de Metro Puerto Rico en la que se expusieron temas tales como el aborto y la reforma electoral.

Por su parte la líder feminista Rosa Seguí, dijo no estar muy complacida con la respuesta de los candidatos ante cuestionamientos sobre el derecho al aborto. Aseguró que las respuestas fueron muy ambiguas.

Ante la pregunta, los candidatos no dijeron estar a favor o en contra del aborto, sin embargo, dijeron que, aunque la decisión es terrible, piensan que es decisión de la mujer.

Sin embargo, la preocupación de Seguí se desprende de que, al no ser claros, ante un proyecto de ley que restrinja al derecho al aborto, esto candidatos podrían no defender ese derecho. Comentó que es muy preocupante que ninguna de las personas candidatas a la presidencia del PPD quieran proteger esos derechos y libertades democráticas.

“Yo como mujer y como persona con capacidad para gestar me parece muy peligroso que ninguna de las personas haya podido pronunciarse a favor del derecho de las personas, no solo decidir sobre su cuerpo, decidir sobre su salud mental, física y sobre su vida”, expresó Seguí.

“No podemos desligarnos de que este partido ha presentado medidas, ha expresado en contra del aborto y ha violentado a las mujeres tildándolas de asesinas por lo que era el momento preciso para rechazar esas conductas y demostrase a favor de los derechos sexuales y reproductivos y no lo hicieron por lo que tenemos que concluir que no van a defender los derechos de las mujeres y personas gestantes”, concluyó Seguí haciendo referencia a cuando el presidente del senado José Luis Dalmau dijo que el aborto de un feto viable era asesinato.

Por otra parte, en cuanto al tema de derogar el código electoral, el excomisionado electoral Guillermo San Antonio Acha dijo que aún están a tiempo para cumplir a su palabra.

“Los tres están en posiciones de liderato ahora ¿Qué están haciendo desde sus respectivas posiciones de liderato uno como presidente de la Asociación de Alcaldes otra como alcaldesa y vicepresidenta del partido popular y otro como legislador y presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que es una comisión poderosa? Yo espero que esto no se quede en una mera promesa”, cuestionó.

San Antonio Acha reiteró que derogar el código electoral es la promesa programática del PPD y que no la han cumplido.

“Entiendo también el tema de realpolitik que es que el gobernador ha dicho que vetará una medida que no sea de consenso para el también y que derogar el código completo no es aceptable para él. Es una situación delicada, pero yo entiendo que la promesa del partido popular fue derogar el código electoral porque los comercios electorales del 2020 demostraron que ese código no le sirve bien a la democracia que ese código tiene muchos defectos y que en la administración electoral están cargados los bolos hacia el Partido Nuevo Progresista”, explico el excomisionado electoral.

Añadió que hay un clamor dentro del electorado popular, para que se derogue el código electoral y aseguró que ese tema es muy importante y que los candidatos deben tomar acción.

“Ese corazón del rollo que sufrió en los colegios de votación que sufrió en el centro de escrutinio la administración de ese código electoral pues a ellos le están hablando a ese popular que va a votar el 7 de mayo y que está más familiarizado con las estructuras electorales y políticas”, concluyó.