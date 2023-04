Tres aspirantes a liderar la pava creen en el desarrollo económico bajo el ELA

En tiempos de inflación y conflictos de geopolítica internacional que impactan el costo de la gasolina que tiene un efecto para los puertorriqueños, los candidatos a la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD) presentaron sus propuestas con las cuales desde la colectividad creen que se puede combatir estos efectos que tiene la economía en el país que está bajo el estatus colonial del Estado Libre Asociado (ELA).

Los tres candidatos el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, el representante Jesús Manuel Ortiz y la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado aseguraron que bajo el ELA se puede desarrollar la economía con las herramientas que según ellos brinda este estatus territorial.

El representante Jesús Manuel Ortiz indicó que la situación de la gasolina a nivel mundial por los conflictos geopolíticos han afectado a todos los países. Además, destacó que para fortalecer la economía de la isla se deben tener en cuenta varios renglones y añadir a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“El impacto a nivel mundial del precio de la gasolina y todos los derivados lo sufren todos los países. Por supuesto que Puerto Rico no es la excepción. Nuestra economía recibe todo el insumo de impacto en la cadena de distribución, como en el caso de la gasolina. Yo lo que creo es que nosotros como partido en lo que vamos a estar proponiendo para gobernar el próximo cuatrienio, es que tenemos por supuesto que buscar nuevamente explotar esa ventaja que puede tener y que tiene el Estado Libre Asociado, esas herramientas y que han sido objeto de un operativo de demolición de parte del PNP durante 20 años en Washington y es por eso que yo inmediatamente sea electo como presidente. Voy a nombrar a Pablo José Hernández, quien va a ser el próximo comisionado residente, como secretario auxiliar en asuntos federales, para que empecemos a trabajar los asuntos en Washington y nuevamente retomar esas herramientas del Estado Libre Asociado que han sido destruidas por el PNP a propósito para poder venderle a sus huestes un ideal de estadidad a costa del sufrimiento de la gente en Puerto Rico. Eso es lo que hemos vivido por los pasados 20 años en términos de economía. Por supuesto, hay renglones que nosotros tenemos que explorar con nuestro plan de gobierno, la economía de la calle. Desde un punto de vista macro, la inversión extranjera es importante, pero lo más importante fortalece la inversión local. Esa inversión extranjera tiende a ser utilizada para diversificarse y para utilizar cadenas de producción internas. Y entrelazando con nuestras empresas tenemos que mirar las nuevas industrias, además de fortalecer la agricultura. Además de que no podemos hablar de economía sin hablar de la Universidad de Puerto Rico, por supuesto que tiene que estar dentro de esa realidad. Y por supuesto, cuál es la situación económica que tiene Puerto Rico como una presión fiscal que tiene la obligación de proponer proyectos de desarrollo económico y al día de hoy no ha hecho nada para eso”, expresó el representante.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes, aseguró que cree en el Estado Libre Asociado (ELA) y que bajo este estatus se pueden conseguir las herramientas para desarrollar la economía de la isla y aseguró que es el único candidato que ha estado en la capital teniendo conversaciones.

“Los Populares están esperando la respuesta relacionada al estatus por parte de los tres candidatos y yo quiero que tú esta evaluando por quién votar. Este es bien claro en cuál es mi postura. Yo soy Estado, insisto, yo defiendo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Yo creo que es un instrumento en manos correcta. Funciona. Ha funcionado antes y puede funcionar ahora, máxime con todas las oportunidades que se han brindado, máxime con todas las cosas que ha traído durante los pasados años y las cosas que podemos obtener. Si en lugar de enfocarnos en el plebiscito amañado y sacando arena de la papeleta, nos enfocamos en desarrollo económico en la Capital Federal. De los tres candidatos, el que más ha estado constantemente en Washington trabajando y luchando por ti, es este servidor y yo he visto la cantidad de oportunidades que estamos dejando de obtener por enfocarnos o porque Jenniffer González se enfoque fanáticamente en buscar la estadidad y ha presentado un proyecto y yo te garantizo que nuevamente va a fracasar porque no hay espacio en Washington para hablar del tema del estatus, hay espacio para hablar de desarrollo económico y yo creo que el Estado Libre Asociado en manos de alguien que crea como yo, vamos a desarrollar al máximo. Y si hace un año atrás en esos viajes a la Capital Federal, me reuní con Pablo José Hernández Rivera y le pedí que fuera el próximo, mi próximo comisionado residente en Washington, para que allá también haya una persona que pueda creer en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Yo agradezco que recientemente muchos compañeros se estén uniendo a este compañero para que sea nuestro próximo comisionado residente, pero quiero también reconocer que él se lo ha ganado”, expresó el representante Jesús Manuel Ortiz.

Al igual que estos, la alcaldesa de Morovis aseguró que el ELA tiene las herramientas necesarias para el desarrollo económico de la isla, incluso lo describió como una de las “mejores contribuciones del mundo”.

“Desde que se me consultó que yo pensaba del Estado Libre Asociado, creo que mi proyecto de ley es que próximamente voy a estar presentando a ustedes habla de que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico es una de las mejores contribuciones del mundo. La respuesta va a estar ahí próximamente van a escuchar mucho mejor contenido de ella y la herramienta principal la tenemos en nuestras manos. No hemos tenido, lamentablemente bajo el gobierno del PNP, un buen administrador que pueda realmente trabajar por la economía de Puerto Rico en este momento crítico que no solamente es la gasolina y ahora como lo menciona, se ve trastocado tristemente, cuánta y cuánta necesidad en las personas que desean realmente levantar nuestra economía con negocio y plan, gasolina, petróleo y demás circunstancias no se lo permiten. Yo creo que Jenniffer González estoy completamente segura, se ha equivocado y ha fracasado desde que se sentó en esa silla. Ella lo que tenía que hacer era precisamente utilizar las herramientas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para presentar proyectos que levanten la economía del país. Recientemente escuchamos a su compañero Aníbal Acevedo Vilá, cuando vimos la situación de la pandemia, cuando Estados Unidos estaba presuntamente desesperado porque no entraba un medicamento al país. Recuerdan ustedes que Aníbal presentó que se retornara nuevamente un proyecto similar a las 936 para traer a Puerto Rico industrias nuevas industrias de medicamentos, que Puerto Rico sí lo puede hacer, que puede ayudar y ser una mano amiga. Yo creo que este es el momento más importante. Este es un momento histórico para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y levantarnos nosotros, crecer no como institución. Crecernos como Partido Popular Democrático. Ir a Washington, no hablar del tema del estatus. Tenemos que levantar nuestra economía. Nuestra economía está en el piso. Apoyo 100%. Pablo, Pablo siempre ha sido mi amigo de la mano. Me llevó Rafael Hernández por lo que está haciendo donde estoy, gracias a Dios. Así que creo que podemos trabajar en equipo, que vamos a hacer una gran labor, pero tenemos que enfocarnos en levantar la economía del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de nuestro país”, expresó por su parte la alcaldesa de Morovis.

Los tres candidatos hicieron alarde de tener como aliado a quien hasta el momento es el único aspirante a la comisaría residente por la colectividad, Pablo José Hernández.