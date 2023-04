Plataforma medirá el índice de producción agrícola de Puerto Rico

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico presentó este miércoles, una nueva herramienta que facilitará el acceso a estadísticas agrícolas y permitirá conocer cuáles productos, dentro de la agricultura local, tienen mayor o menor demanda en Puerto Rico.

“Por diversas razones, el acceso a información estadística agrícola en Puerto Rico ha sido un enorme reto para los agricultores, investigadores y para el ciudadano en general. Con esta plataforma el Instituto les ofrece a todos los ciudadanos, y en especial a los agricultores, acceso rápido y universal a datos y estadísticas sobre la producción y demanda de alimentos en Puerto Rico, en un solo lugar, accesible 24/7 desde cualquier lugar del mundo. El acceso a estas estadísticas facilitará que se tomen decisiones basadas en evidencia empírica y que promuevan la seguridad alimentaria en Puerto Rico”, expresó el director ejecutivo del Instituto, el doctor Orville Disdier Flores.

La plataforma de Estadísticas e Indicadores de Producción Agrícola en Puerto Rico, cuya fuente principal de datos fue provista por el Departamento de Agricultura, y que beneficiará a miles de agricultores y ciudadanos, incluye: índices de Producción y de Demanda para tubérculos, carnes, farináceos, frutas frescas, hortalizas frescas, leche y productos lácteos. En cuanto a los índices de producción, la plataforma permite conocer aspectos como la exportación vs importación. Los índices de demanda, por su parte, incluyen datos sobre el consumo per cápita vs producción per cápita. La herramienta también incluye estadísticas agrícolas tales como actividades agrícolas, pérdidas y productores de pequeños rumiantes, así como un área de metadatos para la definición de conceptos. Esta plataforma, según se informó, recoge datos desde el año 1990 hasta el 2021 y su constante actualización permitirá comparar cómo se comporta la producción de productos tales como chinas, plátanos, café, entre otros.

Uno de los aspectos que destaca la plataforma de Estadísticas e Indicadores de Producción Agrícola en Puerto Rico es la merma en la producción local de café. Según los datos obtenidos por parte del Departamento de Agricultura de Puerto Rico, para el 1990 la producción de café local era de 280,000 quintales, mientras que en el 2020 la producción disminuyó a 28,943 quintales. Según Manuel Mangual Martínez, Especialista en Datos y Estadísticas y Supervisor del Proyecto en el Instituto, esta disminución en la producción podría, entre otros aspectos, ser el resultado de situaciones como el paso del huracán María que provocó mermas significativas de café desde el 2017, llegando a su punto más bajo en el 2019 con una producción de 12,127 quintales.

La plataforma de Estadísticas e Indicadores de Producción Agrícola en Puerto Rico está disponible a través del siguiente enlace: https://estadisticas.pr/Agricultura.

