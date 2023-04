Aspirantes a dirigir el PPD apuestan a la reformación del Departamento de Educación

En el primer debate de cara a la elección especial donde se elegiría el próximo presidente del Partido Popular Democrático, los candidatos repasaron los problemas que tiene el sistema actual de Educación del país y aseguraron que no es un problema de dinero sino de estructura.

El representante Jesús Manuel Ortiz indicó que el Departamento de Educación es la agencia con mayor presupuesto con $3,000 millones, sin embargo, indicó que desde la colectividad que aspira a presidir se debe impulsar “una reforma de currículo para tener un sistema que prepare a los estudiantes para los trabajos del futuro”.

De igual manera, destacó que a pesar de que el Departamento ha tomado medidas drásticas como la eliminación de escuelas, el dinero “sigue sin llegar a los salones de clases”.

“Tenemos que mirar el tema administrativo del Departamento para que ese dinero que hay, porque el tema no es de dinero, pueda llegar a las escuelas y mejorar nuestro sistema de educación. Es nuestro partido, el Partido Popular, el que históricamente ha hecho las cosas bien en el tema de educación. Tenemos que retomar sin duda alguna esta agenda y como parte de nuestro plan de gobierno como presidente, así lo voy a impulsar”, sostuvo el representante.

En los mismos términos se expresó la alcaldesa Carmen Maldonado, al indicar que el problema que atraviesa Puerto Rico actualmente por criminalidad, corrupción y pobreza extrema está relacionada a la educación en Puerto Rico.

“Estamos atravesando momentos muy difíciles donde hemos visto que la deserción escolar en los últimos años ha aumentado significativamente dentro del sistema educativo del país. Definitivamente tenemos que realizar cambios inmediatos y urgentes como Partido Popular. Tenemos que presentar propuestas”, sostuvo aunque no las detalló.

Mencionó que según el estudio del doctor José Caraballo Cueto, en la Isla sobre 33,000 estudiantes abandonaron la escuela luego de los terremotos, el huracán María y la pandemia.

“La mayoría de estas personas son de extrema pobreza, de igual manera son estudiantes que son y pertenecen al área de Educación Especial. Es muy significativo lo que estamos nosotros viviendo y sufriendo con el sistema educativo actual, que este gobierno lamentablemente no ha podido… Lamentablemente lo utilizan como un ente político, realmente haciendo nombramientos incorrectos, nombramientos indebidos, cambiando personas que hacen cosas o serán imputados, muchas sanciones indebidas en otras agencias que las han llevado al Departamento de Educación”, señaló.

Buscarían eliminar la burocracia en Educación

El acalde de Villalba, Luis Javier Hernández, manifestó que es serio el problema que tienen los estudiantes y las escuelas al no recibir los presupuestos adecuados. Indicó que los directores de escuelas son engañados con presupuestos inflados y al final del camino no llegan los recursos al salón de clases.

“Hay $3,000 millones para poder hacer, no solamente un sistema nuevo, dos sistemas muy modernos de educación, así que el problema de educación no es un problema de dinero, es un problema de voluntad. Hay un rezago académico terrible. Yo lo estoy viviendo con mi niña y no es culpa de los maestros, es culpa del sistema, un sistema burocrático que hay que romperlo. El Partido Popular tiene que traer cambios reales. Tenemos que prometer que va a haber una reforma de descentralizar el Departamento de Educación para poner los recursos realmente en las escuelas y trabajar el tema de rezago académico, que parece que para este gobierno no es prioridad y por otra parte transformar nuestras escuelas”, sostuvo.

¿A favor de las escuelas charter?

Hernández se expresó en contra de ellas, sin embargo, Ortiz manifestó que ha escuelas bajo este formato que funcionan bien y que no se pueden descartar. Maldonado, por su parte, se expresó a favor de las escuela charter y de emular estrategias que ha utilizado en el municipio de Morovis para ayudar en el progreso académico de los estudiantes.

El alcalde de Villalba, abogó, en tanto, por la eliminación de la burocracia en el Departamento

“Entiendo que hay mucho recurso que se está perdiendo. El Departamento de Educación es una estructura exageradamente burocrática y el Partido Popular no puede pretender hacer más de lo mismo cuando lleguemos al gobierno en noviembre del 2024. Tenemos que trazar la raya, reconocer y presentar un plan estratégico que pueda acabar con el rezago académico, trabajar el tema de darle autonomía fiscal a la escuela de una vez y por todas y ayudar a que las escuelas se puedan transformar, especialmente en el tema de Educación Especial, que, obviamente, por la experiencia de mi hija yo voy a enfocar todo mis fuerzas sobre eso”, dijo.

Mientras, Ortiz planteó que no se pude abordar el tema de educación sin hablar de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Dijo que el PPD debe estar llamado a defender su integridad, los recursos y su función social.

La elección especial del PPD se realizará el próximo, 7 de mayo.