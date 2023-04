Wanda Vázquez: “No estoy declarando contra nadie”

La exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced aseguró en horas de la noche de hoy, lunes, que no está “declarando contra nadie” y rechazó que vaya a declararse culpable en su caso en el Tribunal Federal.

Además, negó haber estado hospitalizada recientemente como se indicó esta tarde en el programa La Comay (TeleOnce).

“Las expresiones vertidas hoy y en días anteriores en cierto programa de chismes sobre mi persona son totalmente falsas. Dejo meridianamente claro que en el caso que tengo pendiente ante el Tribunal Federal soy inocente y se verá hasta las últimas consecuencias. En ese caso solo declararé siempre mi inocencia por lo que dejo saber que no estoy declarando contra nadie”, indicó en declaraciones escritas.

“De igual manera dejo saber a todos que durante este pasado fin de semana estuve brindando varias conferencias contra la violencia doméstica y gracias a Dios en el último año y medio no he estado hospitalizada ni he tenido que visitar un hospital por ninguna razón de salud”, manifestó.

“Cientos de personas con quienes compartí pueden confirmarlo. Las agendas de descrédito de algunas personas ya rayan en la difamación intencional por lo que los exhortó a que toda información deberán verificarla antes y tienen como hacerlo”, concluyó.

