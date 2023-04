¿Qué dijeron los incondicionales de Rosselló Nevares al FBI?

El 29 de julio de 2019, en medio de los eventos del Verano del 2019, en un café de Guaynabo, tres agentes del FBI entrevistaron a Raymond Cruz Hernández, entonces administrador del comité político de Ricardo Rosselló Nevares.

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI), en alianza con Metro Puerto Rico y la Unidad Investigativa de Las Noticias de TeleOnce, tuvo acceso al informe que consigna lo que Cruz Hernández narró allí, según el FBI, y que no había sido revelado hasta ahora. Cruz Hernández relató que entre el 11 y el 14 de julio de 2019, cuando todavía trabajaba como ayudante especial en La Fortaleza, Rosselló Nevares discutió con él cuál sería la estrategia para atender la crisis que asomaba tras la publicación del chat de Telegram.

Según Cruz Hernández, en ese momento también estuvo el secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi, el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, y Carlos Mercader, quien había sido director de la Oficina de Asuntos Federales (PRFAA en inglés) hasta abril del 2019. Según Cruz Hernández, Mercader sugirió contratar a una compañía estadounidense para manejar mediáticamente la crisis del chat de Telegram. La compañía, cuyo nombre en ese momento Cruz Hernández dijo desconocer, cobraría $300,000 por este trabajo. Más tarde supo que la compañía recomendada por Mercader era O’Melveny & Myers, el bufete que desde el 2017 representa al Gobierno de PuertoRico en el caso de quiebra bajo la ley PROMESA y que se especializa en derecho corporativo.

Sin embargo, Rosselló Nevares contrató al productor y ahora convicto Sixto JorgeDíaz Colón, o “Sixto George”, para manejar la crisis desde los medios. Al igual que mencionaron varias fuentes entrevistadas para esta investigación, Cruz Hernández dijo al FBI que Rosselló Nevares autorizó la contratación, así como también los dos pagos, de $90,000 cada uno, que su comité político hizo a Sixto George a través de la compañía D.R. Consulting Corp.

No existe un contrato escrito que documente la duración y términos de este arreglo. Fue un acuerdo verbal, según dijo el productor en una improvisada rueda de prensa a su salida del tribunal federal cuando en febrero de este año se veía el juicio en su contra tras ser acusado a nivel federal de extorsionar a Maceira a cambio de impedir la publicación del chat. Maceira no quiso hacer expresiones a TeleOnce para este reportaje que se publica en alianza con el CPI y Metro Puerto Rico.

Sixto George resultó convicto por los cargos de extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia. El pasado martes, 11 de abril, fue pospuesta la vista de sentencia de Sixto George que estaba programada para el 5 de mayo.

A través de una fuente que pidió anonimato por temor a represalias, el CPI, TeleOnce y Metro Puerto Rico tuvieron acceso a parte de los documentos que la Fiscalía Federal compartió con la defensa de Díaz Colón durante el proceso de descubrimiento de prueba del juicio.

Los documentos ofrecen detalles de lo que se vivió tras bastidores antes y después de la renuncia de Rosselló Nevares durante el Verano del 19.

El comité pagó $200,000 para que se propagara la idea de que Rosselló Nevares debía quedarse en La Fortaleza

Según D.R. Consulting, su trabajo incluyó el uso de influencers y grupos de Facebook que dijeran que las protestas afectaban la llegada de cruceros así como la estabilidad económica y social, y del peligro que suponían para la seguridad en el Viejo San Juan debido a una línea de gas subterránea que pasa por allí, dice la compañía en un informe sobre los servicios que brindó entre el 13 de julio y el 2 de agosto de 2019. Este informe — al que le falta una página — , sumado a dos facturas de D.R.Consulting y otros documentos relacionados a la investigación contra Sixto George y que eran confidenciales hasta ese momento, fueron hechos públicos recientemente tras ser anejados a una moción presentada por la defensa de Sixto George en febrero.

La primera factura de D.R. Consulting tiene fecha del 13 de julio — el mismo día que publicó el chat de Telegram. Incluye como servicios brindados el desarrollo de una estrategia, la creación de una página web, manejo de redes sociales, redacción de comunicaciones “a diseminarse” y consultoría en “issues de comunicaciones”,según el documento que forma parte del expediente del caso contra Sixto George.

Según el informe que rindió el comité de campaña de Rosselló Nevares ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE), el primer pago de $90,000 a D.R.Consulting — después de una retención contributiva de $10,000 — fue realizado el17 de julio.Luego llegó una segunda factura, otra vez por $100,000, y con tan poca información, que hubo que revisarla, según Cruz Hernández, ya que no tenía suficiente información que evidenciara los servicios prestados. La factura con fecha del 20 de julio, y que también está en el expediente judicial, es exactamente por los mismos servicios que la primera. Las facturas llegaron tan rápido, una detrás de la otra, que el tesorero de la campaña de Rosselló Nevares, Javier Oyola Alemañy, pensó que era un error, agregó Cruz Hernández.

Rara vez el comité había pagado esta cantidad de dinero a algún contratista. Además, ni siquiera se veía el trabajo realizado por D.R.Consulting, según Cruz Hernández, mientras que las protestas continuaban y la imagen del exmandatario solo empeoraba, contrario a lo prometido por Sixto George. Aún así, Rosselló Nevares aprobó el pago de ambas facturas, aseguró a los federales quien fue su ayudante especial y administrador del comité. El 23 de julio, el comité emitió un segundo cheque a favor de D.R. Consulting, otra vez por $90,000. Inmediatamente después, Rosselló Nevares decidió renunciar, según CruzHernández. Dijo que llamó a Oyola Alemañy para cancelar ese segundo cheque,pero la reacción fue tardía porque ya habían cambiado el cheque en el banco. Oyola Alemañy falleció a consecuencia de una afección cardiaca en abril de 2020,en medio del proceso de cierre del comité del exGobernador.

Al ser entrevistado por el FBI en diciembre del 2020, y según publicó el CPI, el exgobernador dijo que su comité de campaña evaluó la propuesta de Sixto George,que el trabajo fue inefectivo, y que cuando el productor pidió más dinero, rechazó pagarlo. Según Rosselló Nevares, la estrategia de Sixto George era usar personasen los medios que hablaran a favor de él, conseguir algún espacio mediático para dar su versión, y realizar una marcha a favor de su permanencia. De los $180,000 que el comité pagó a D.R. Consulting, Sixto George recibió $46,000, según un documento del caso.

El CPI cuestionó al productor, a través de su abogado Rafael Castro Lang, sobre el remanente de este dinero, si se usó para pagar a influencers o personas en los medios, y cuáles fueron exactamente los servicios brindados por D.R. Consulting, pero no obtuvo respuesta.Rosselló Nevares dijo al FBI que no recordaba cómo Sixto George se convirtió en una opción para manejar la crisis, y que conocía de un solo pago de $100,000 al productor. Sobre Cruz Hernández, el exGobernador dijo que desconocía el alcance de su trabajo en su comité político. En los informes de los comités del expresidente del Partido Nuevo Progresista, Cruz Hernández figura como su administrador.

Entre Rosselló Nevares y Sixto George, intervinieron al menos tres personas cercanas al exgobernador: Maceira, el exsecretario de Gobernación, Llerandi, y el tesorero del comité, Oyola Alemañy, según los documentos examinados por el CPI.

Según Cruz Hernández, fue Llerandi quien se reunió en al menos una ocasión con Sixto George, en representación de Rosselló Nevares, y quien le dijo que la compañía quería recibir el pago en cash. Cruz Hernández aseguró que le contestó que sólo sería posible mediante cheque, debido a que las leyes requieren facturas y detalles del uso de fondos electorales.Cruz Hernández dijo a los federales que el 29 de julio recibió una llamada de Llerandi en la que lo notó nervioso y enojado.Cruz sospechó que a Llerandi se le pidió decir que el que se hubieran hecho los pagos era su culpa (de Llerandi), o no mencionar al Gobernador en nada relacionado con los dos pagos de $100,000, según el informe del FBI.

El CPI intentó comunicarse con Llerandi para esta historia, pero no pudo contactarlo.

Mercader cabildeó a favor de contratista de la Aafaf para trabajar la crisis política

Cruz Hernández dijo al FBI que el 31 de julio, una semana después de la renuncia de Rosselló Nevares, recibió un mensaje de Telegram de Mercader, en el que preguntó sobre el proceso de contratación en el comité político.Según el ex ayudante especial de Rosselló Nevares, Mercader quería que el bufete O’Melveny prestara servicios de manejo de crisis por un año a un costo de $300,000, lo que según Cruz Hernández representaría un posible conflicto de interés por la relación del bufete con el Gobierno. Además, Cruz Hernández dijo que no tenía sentido ya que Rosselló Nevares había renunciado, pero Mercader habría insistido en que todavía faltaba trabajo por hacer. Mercader dijo entonces que el contrato sería de $30,000 mensuales, durante seis meses. Una factura de O’Melveny como parte de su trabajo en la quiebra de Puerto Rico, incluye una reunión el 16 de julio, de cuatro horas entre varios abogados del bufete y Mercader. El asunto de la reunión aparece tachado. En ese momento, Mercader quien ya no era funcionario porque había renunciado tres meses antes como director de la PRFAA, formaba parte del grupo que acompañó al Gobernador durante el Verano del 19. El CPI cuestionó a O’Melveny si contrató a Mercader en calidad de cabildero ante Rosselló Nevares, pero no obtuvo respuesta. Como administrador del Comité, Cruz Hernández pidió a Mercader una propuesta de servicios de O’Melveny, y le advirtió que la OCE tendría que aprobar este contrato.

Además, los fondos de campaña del Comité de Rosselló Nevares estarían disponibles sólo por otros seis meses. En ese momento, el comité tenía alrededor de $1.6 millones, mientras que tenía $700,000 en deudas, según el informe del FBI. Una vez disuelto el comité, de haber sobrante, iría al Departamento de Hacienda.

Cruz Hernández dijo al FBI que dos días después del acercamiento de Mercader,recibió una llamada de Rosselló Nevares, quien le preguntó si había hablado con el exdirector de la Oficina de Asuntos Federales. Agregó que inmediatamente después, Mercader le llamó y dijo que enviaría una propuesta de servicios de O’Melveny y que intentaría reducir aún más la cuantía del contrato. “Cruz percibió que Rosselló no estaba tratando de contratar a O’Melveny con una razón autorizada legalmente” (“CRUZ felt that ROSSELLO was not trying to hire O’Melveny for any legally authorized reason”), lee el informe del FBI que recoge la conversación con el exempleado de La Fortaleza el 1 de agosto de 2019.

Según los informes rendidos ante la OCE, el comité de Rosselló Nevares no contrató a O’Melveny.

Se contactó a Mercader para recibir su reacción al señalamiento de que intervino a favor de un contrato para este bufete, pero no respondió llamadas ni mensajes. Una solicitud de reacción enviada a la oficina de comunicaciones de O’Melveny tampoco recibió respuesta.

Festín en Il Postino

En la noche del lunes 15 de julio, Maceira cenó con Sixto George en la barra del restaurante Il Postino en Miramar. Pidieron dos whisky Macallan de 12 años, en las rocas, unas croquetas de sepia con tinta de calamar, un churrasco con papas y un risotto de punta de filete y chorizo para compartir. La reunión quedó grabada por el micrófono del FBI que tenía escondido Maceira, entonces secretario de Asuntos Públicos en La Fortaleza. El CPI obtuvo una copia de la transcripción de este encuentro, que está en el expediente del caso de Sixto George. En ese momento, Sixto George ya tenía un acuerdo con Rosselló Nevares para manejar la crisis en su administración tras la revelación del chat de Telegram.

“Diablo, te veo medio... ¿Tú no sabías eso?”, dice el productor refiriéndose al arreglo que tenía con Rosselló Nevares. Maceira contesta: “No, obviamente no lo sabía”. Sixto George le dice que esté tranquilo, y le advierte: “yo no te dije esto, tú no sabes nada. Hazte el nuevo. Por favor, hazte el nuevo, cabrón. No me tires al medio”. Antes en la cena, Maceira había preguntado por las personas de los medios que Sixto George alegaba controlar y que “apelan a la conversación de la masa”. El productor dijo que Kobbo Santarrosa y Jorge Pabón, “El Molusco”, le pidieron dinero a cambio de “apalabrar” el mensaje a favor de Rosselló Nevares. Pabón negó esta imputación en declaraciones escritas al CPI.

En el caso del titiritero, Sixto George aseguró que para incluirlo en el plan que manejaba, había que pagarle $50,000. “Kobbo me dijo: ‘Sixto, tú sabes cómo funciona esto. Cuando te vayas a sentar, no me faltes el respeto”, dijo. En la televisión local Santarrosa produce y encarna el personaje de La Comay en un programa de chismes que desde enero de 2019 se presenta en la estación MegaTV, cuya dueña es Spanish Broadcasting System, Inc. (SBS).

Sixto George también expresó que el recurso para realizar este tipo de pago sería el comité de campaña. Sobre Pabón, el productor dijo: “Molusco está en una película cabrona. Molusco me pidió también chavos. ‘Papi, si tú quieres que yo pare... Pero no me vengas con una mierda, cabrón’”.

Pabón es una de las figuras más populares en la radio puertorriqueña y tiene millones de seguidores en sus plataformas en la redes sociales y en YouTube. Durante el Verano de 2019 fue una de las reconocidas figuras que emitió mensajes de indignación ante las conversaciones reveladas en el chat y exhortó a continuar las protestas contra el Primer Ejecutivo.

En declaraciones al CPI, Pabón aseguró que “jamás tuve una conversación con Sixto George en la que le pidiera dinero para hablar bien o mal de RicardoRosselló”.

Agregó que Sixto George ya no trabajaba como su productor, “por lo que la comunicación entre nosotros había mermado”.

“Jamás pedí dinero para hablar a favor del gobernador de aquel entonces. Mi récord antes y después del verano del 19 está ahí”, dijo Pabón.

El CPI contactó a Santarrosa pero no obtuvo respuesta. En junio de 2022, a través del personaje de La Comay, Santarrosa catalogó de calumnia las imputaciones de Sixto George, y rechazó haber pedido o recibido $50,000 a cambio de hablar a favor de Rosselló Nevares.

Dinero en mano, Sixto prometió que se encargaría “de la película”.

“Cabrón, ¿y todos son así de caros como Kobbo?”, preguntó Maceira.

Sixto George dijo que no y que en el caso de Rocky The Kid, por ejemplo, eran $6,000 los que habría que pagar. El nombre de pila de Rocky The Kid es Roque José Gallart Ortiz, quien durante varias décadas ha trabajado en la radio y la televisión puertorriqueña. También fue mantenedor de un programa en MegaTV.

El CPI también solicitó reacción a Gallart Ortiz, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

Sixto George también ofreció ideas para contrarrestar la publicación del chat.

Según él, había que transmitir un mensaje de que hay que sacar a Rosselló, pero en las elecciones del 2020. Luego cambiarían esa narrativa, por medio de “proyectos hijos de puta”.

El productor dijo que recomendó a Rosselló Nevares ir directamente a Douglas Leff (director del FBI en San Juan) y preguntarle por aquellos funcionarios que estaban delinquiendo para despedirlos. “Pero dilo, no esperes a que salgan los arrestos para después decir que los vas a botar. Dilo ahora, puñeta”, dijo Sixto George.

“¿Y si Ricardo saca eso, tú después invitas a Douglas Leff al programa?”, preguntó Maceira.

Sixto George dijo “claro”. “¿Y le haces las preguntas que son?”, insistió Maceira.

“Chico, nos encargamos de la película”, dijo Sixto George.

En un momento de la noche, Maceira reflexionó sobre la publicación del chat. Recordó que renunció ese mismo sábado, pero que el Gobernador no aceptó su renuncia. “Yo tengo 30 años. Yo entré al Gobierno realmente queriendo hacer,verdad, el checkmark, pero lo otro era salir mejor de lo que entré”, dijo Maceira, quien dijo que no quería la posición de Secretario de Asuntos Públicos.

“Yo sé una puñeta de medios de comunicación”, dijo el abogado de profesión.

“El idealismo llega hasta un punto y a lo más terror que yo le tengo es que sigan saliendo los jodíos chats”.

Tras la forzada renuncia de Rosselló Nevares, Maceira fue el único integrante del chat que continuó en la nómina pública como funcionario de gabinete hasta que en noviembre de 2019 fue despedido por la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced, de la dirección de la Autoridad de Puertos.

Cuando Rosselló Nevares dejó el cargo, Maceira, salió de La Fortaleza, pero se quedó en la AP, cargo que había retenido cuando se le designó como Secretario de Asuntos Públicos.

En 2020 tuvo dos contratos con el Senado para brindar asesoría legislativa. Maceira, quien fue el testigo principal de la fiscalía federal en el juicio contra Díaz Colón, dijo que estaba en sobre 100 chats con el Gobernador y otros funcionarios de Gobierno.

“Hoy, después que yo llevo días borrando, yo voy por cincuenta y pico”, dijo Maceira en la grabación.

El exfuncionario recordó cómo, después de publicadas las primeras páginas del chat, preguntó al grupo si había algo peor que lo que ya había salido. Ellos dijeron que esto era en anticipo al chat completo, pero que lo peor ya había sido publicado.”Esto después de decirme que estaba ‘photoshopiao’, o sea, 20 mil mierdas” dijo Maceira.

“Pero definitivamente habían cosas peores que eso, así que yo no me confío 100%en que digan que no hay más chats o que no son en ese tono”, dijo Maceira.

“Pues a mí me da la impresión que vienen más chats”, le contestó Sixto George.”Que es una estrategia de amenaza; una estrategia de cagarlos”, añadió.

Al momento de ese diálogo, hacía dos días que el CPI había publicado 889 páginas del chat en el que además del Gobernador, Llerandi y Maceira, participaron elexsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario; el exrepresentante delGobierno ante la Junta, Elías Sánchez Sifonte; el ex principal oficial financiero y exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado; el secretario de Estado, Luis RiveraMarín; el ex asesor legal del Gobernador, Alfonso Orona; el principal oficial financiero y representante del Gobierno ante la Junta, Christian Sobrino; los relacionistas Carlos Bermúdez y Rafael Cerame; y el publicista Edwin Miranda.