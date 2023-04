Padre de gerente de ‘fast food’ está orgulloso de la actitud que tomó su hijo

El padre del joven gerente de un establecimiento de comida rápida que confrontó con paciencia a una clienta que llegó alterada se mostró orgulloso de su hijo por la actitud que demostró en un momento de tensión.

Se trata de Richard Cruz, padre de Giovany Cruz, el gerente de un restaurante Burger King de la avenida Roosevelt en Hato Rey que tuvo que enfrentar con paciencia a una clienta que entró furiosa al establecimiento y el incidente quedó grabado en video.

“La primera vez que veo el video, uno como padre se molesta y se preocupa, gracias a Dios no pasó nada, pero en el momento que yo vi la manera que él se presentó y aguantó la alteración que tenía esa muchacha, como padre me alegro, uno le enseña a sus hijos que según van creciendo tienen que tener en sus mentes y sus corazones que tienen que reflexionar y los valores que ha demostrado y esa es la alegría grande que me ha dado”, expresó en entrevista con Normando Valentín en NotiUno 630.

Cruz dijo que tan pronto vio el video se comunicó con su hijo para preguntarle cómo se sentía y dejarle saber que tenía su apoyo. Según dijo, su hijo estaba “desesperado” en ese momento pero que seguiría hacia adelante tras el incidente.

“Lo importante de todo es que él demostró que tiene valores, inteligencia, capacidad de todo lo que ha logrado”, expresó Cruz quien contó que fue su otro hijo quien le compartió el video.

“Me dio coraje de momento, porque uno como padre se preocupa por la manera en que fue la situación, pero a la misma vez tan pronto lo llamé me sentí sumamente agradecido y contento por la actitud que demostró”, añadió.

Del mismo modo dijo que su hijo está agradecido por las muestras de cariño que ha recibido por parte del país debido al temple que demostró al momento que ocurrió el incidente.

Además, dijo que en una conversación este le dijo que continuaría con el caso a pesar de que un momento había indicado que renunciaría.

Mujer que protagonizó pelea en ‘fast food’ irá a juicio

La mujer que protagonizó un incidente que fue grabado en video y en el mismo insulta y agrede a un empleado del restaurante de comida rápida Burger King irá directo a juicio.

Esta mañana en el Tribunal de San Juan, la jueza Iraida Rodríguez Castro encontró causa para juicio que se pautó para le próximo 10 de mayo a las 8:30am.

La mujer fue identificada como Liza Pérez Feliciano quien llegó hasta la Sala de Investigaciones del tribunal la semana pasada y posteriormente, fue trasladada al Cuartel General en Hato Rey.

A esta se le acusó por cargos de agresión, amenaza y alteración a la paz.

Al perjudicado, Giovany Alexis Cruz Rivera, se le concedió una orden de protección exparte. El caso también fue referido al Departamento de la Familia para que evalúe los aspectos relacionados con los hijos de la imputada, menores de edad.

El pasado jueves, la periodista de Telenoticias, Ivette Sosa, indicó que detrás de cámaras tuvo una conversación con la fémina donde esta le dijo que el incidente comenzó cuando realizó una orden en el servi-carro del establecimiento y que esta orden contenía dos alimentos. Según dijo la reportera, en su conversación con la fémina esta le indicó que el gerente quería cobrarle dos órdenes por separado a lo que ella se negó ya que quería realizar el pago de la orden completa. La mujer alega que al recibir la negativa del gerente se bajó de su vehículo y ocurrió lo que se vio en las redes sociales.

Empleado de ‘fast food’ radica querella contra mujer que lo golpeó y lo insultó

La semana pasada, el gerente de un restaurante de comida rápida en San Juan, se querelló ante las autoridades tras una situación ocurrida en horas de la tarde ayer con una clienta que llegó al establecimiento.

El video publicado en las redes sociales muestra la forma agresiva en que la mujer se dirigió al empleado del restaurante Burger King de la avenida F.D. Roosevelt en San Juan.

Según informó el querellante de 24 años, quien es empleado de restaurante de comida rápida, que una mujer, a la que puede identificar, llegó a su lugar de trabajo diciendo palabras soeces y lo agredió con las manos en su brazo derecho.

De acuerdo a la investigación, la presunta agresora realizó un pedido de varias órdenes por el servi-carro del establecimiento y solicitó que le cobraran en cuentas separadas. Al llegar a la ventanilla de pago, el gerente del restaurante le preguntó nuevamente si quería pagar en cuentas separada, lo cual le molestó. Posteriormente, la mujer se bajó del vehículo originándose el incidente en el interior del negocio.

La agente Kedlamarie Mayol, del precinto policiaco, tiene a su cargo la investigación.

En el video que fue publicado en Twitter, se puede escuchar cuando la mujer confronta al empleado por este alegadamente haberle entregado una orden de manera incorrecta.

Adicional a los gritos e insultos, la mujer llegó a golpear a este con las manos.

En repetidas ocasiones se escucha a la mujer gritarle insultos como “cágate en tu madre”. Mientras el empleado del establecimiento encarecidamente le pidió que saliera del establecimiento.

Durante la conversación, también se deja entender que la fémina estaba acompañada por su hijo menor de edad.