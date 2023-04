Federales arrestan a hombre involucrado en altercado en negocio de Mayagüez

Uno de los sujetos sospechosos de agredir a empleados de un negocio en Mayagüez, fue arrestado esta noche por agentes de la Oficina de los Alguaciles Federales por presuntamente violar sus condiciones de libertad supervisada del foro federal.

Según reporta Melissa Correa de Las Noticias (TeleOnce), el hombre, identificado como Kelvin Daniel Vélez Vargas, de 36 años, fue detenido esta noche en su casa en el barrio Guanábanos en Aguada.

En horas de la tarde, la jueza federal Aida Delgado emitió una orden de arresto luego de que la Oficina de Probatoria le notificara sobre violaciones a su libertad tras el incidente en el negocio.

El hombre tenía expediente criminal en el foro federal, luego de ser acusado por poseer un arma de fuego tras resultar convicto en un caso estatal.

Vélez Vargas fue sentenciado a 22 meses de prisión y a tres años de libertad supervisada.

Radican cargos contra hombres que agredieron a empleada de negocio en Mayagüez

La fiscalía de Mayagüez radicó hoy cargos contra los sospechosos de agredir a los empleados de un negocio en Mayagüez.

Los sujetos, identificados como Ángel L. Orama Acevedo, de 41 años, y Kelvin Daniel Vélez Vargas, de 36 años, enfrentan cargos por alteración a la paz y agresión, esto por hechos ocurridos el 12 de abril en el restaurante Casa Kantina, ubicado en el pueblo de Mayagüez. Una empleada denunció que fue agredida por dos individuos luego que se les indicara que debían salir del local porque había cerrado. El fiscal Elmer Cuerda Cruz también presentó dos cargos de violación a la Ley de Armas contra Vélez Vargas, por la portación y el uso de arma blanca.

Conforme a la investigación, los individuos llegaron al negocio a la hora de cierre. Cuando se les solicitó que salieran del lugar, comenzaron a alterar la paz de los empleados y a lanzarles objetos, agrediendo a Chrisnashaly Abreu Mora, de 25 años, y Kelvin Daniel Vélez López, de 24 años, gerente del negocio.

La jueza María del Pilar Vázquez Muñiz, del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, determinó causa para arresto por los delitos según formulados por el Ministerio Público.

A Vélez Vargas se le impuso una fianza de $10, 000 por los delitos imputados al amparo de la Ley de Armas.

El agente del Negociado de la Policía, Israel Bisbal Torres, estuvo a cargo de la investigación.

La mujer identificada como Chrisnashaly Abreu Mora, reportó a través de las redes sociales que fue agredida con objetos, los cuales describe como un vaso y un marco de cristal.

“Como entré a mi turno vs como termine mi turno. Todo porque mi gerente de Casa Kantina les indicó a estos individuos y su grupo que tenían que irse porque ya íbamos a cerrar. Ambos iban acompañados de sus parejas e incluso una de ellas esta o estaba embarazada lo que tampoco los detuvo a agredirnos. El primer altercado como pueden ver sucede cuando el caballero Angel Orama le trata de dar una bofetada al gerente y de paso me da a mi en la cara”, relató.

“Le indico a su compañera que ´se tiene que ir ya!´ Ya que el individuo me acaba de dar en la cara. Ella trata de controlarlo y no lo consiguió. Luego el amigo del caballero Angel Orama, Kelvin Velez ( si es que se le puede llamar así a estos abusadores) nos tira con un vaso o algún artículo que realmente no pude identificar. Mi reacción a esto fue tirar el menú de coctelería al suelo a través de la barra y advertirles que voy a llamar a la Policía con la intención de que se asustaran y se fueran, a lo que el individuo Kelvin Velez (el de gorra) agarra un marco de cristal y me lo arroja a la cara y como si no fuera suficiente trata de avalancharse y golpearme, gracias a Dios que Gerald (compañero de trabajo que no estaba en turno) logro aguantarle las manos y mi amigo Joshua estaba presente y pudo detenerlo porque realmente no se si lo hubiera contado”, (sic), escribió la joven junto a varias fotos y vídeos del incidente.