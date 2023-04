¿Está el sistema solar bajo el microscopio?

El Dr. Sean Kirkpatrick, director de la unidad OVNI del Pentágono conocida como la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, y el profesor Avi Loeb, ex presidente del Departamento de Astronomía de Harvard, han sido coautores recientemente de un artículo de seis páginas titulado ‘Physical Constraints on Unidentified Aerial Phenomena’ (Restricciones físicas de los fenómenos aéreos no identificados).

El artículo presenta una hipótesis del científico y alto funcionario de inteligencia que sugiere que los extraterrestres podrían haber enviado una nave “nodriza” a nuestro sistema solar hace mucho tiempo. Y esta nave nodriza sería capaz de desplegar sondas más pequeñas llamadas “semillas de diente de león” para explorar planetas intrigantes, incluida la Tierra.

“Un objeto interestelar artificial podría ser potencialmente una nave nodriza que liberase muchas sondas pequeñas durante su paso cercano a la Tierra, una construcción operativa no muy diferente de las misiones de la NASA”, afirman.

Según los autores, telescopios como el James Webb Space Telescope no podrían detectar estos pequeños objetos. Sin embargo, sugirieron que “nuestros radares del espacio profundo y el cerco espacial” tienen la capacidad de detectar ovnis de un metro de longitud hasta 36.000 km sobre el suelo, por lo que debemos permanecer vigilantes ante su presencia.

“Teniendo en cuenta que la mayoría de las estrellas del Universo se formaron miles de millones de años antes que el Sol y que una fracción sustancial de ellas alberga un planeta habitable del tamaño de la Tierra, es concebible que civilizaciones tecnológicas extraterrestres nos precedieran y enviaran sondas basadas en esta tecnología para explorar sistemas planetarios distantes como el nuestro”, explicó a Metro Avi Loeb, que también es el fundador del Proyecto Galileo, cuyo objetivo es utilizar telescopios de alta resolución y algoritmos de inteligencia artificial para detectar y fotografiar ovnis alrededor de la Tierra.

Y añadió: “No sabemos si es cierto, pero debemos utilizar nuestros telescopios para averiguarlo”.

Según Douglas Vakoch, presidente de METI International, una organización de investigación de San Francisco (Estados Unidos) dedicada a los Mensajes de Inteligencia Extraterrestre, siempre ha sido posible que haya naves nodriza alienígenas escondidas en el cinturón de asteroides de nuestro sistema solar, vigilando la Tierra desde lejos. Pero hasta ahora, es sólo teoría.

“Si una civilización extraterrestre alrededor de otra estrella hubiera iniciado un programa SETI propio hace un millón de años, habría necesitado esperar un millón de años para descubrir las señales accidentales de radio y televisión que se han estado filtrando al espacio desde la Tierra durante el último siglo”, dijo.

Vakoch concluyó: “Se necesitarían niveles estupendos de energía para que las naves nodriza alienígenas viajaran entre las estrellas, pero una vez que se establecieran en una órbita estable alrededor del Sol, podrían estacionarse en modo de observación, despertando periódicamente cada pocos milenios para ver si hay alguna novedad. Y si salieran hoy de la hibernación, encontrarían una Tierra radicalmente distinta a la que vieron la última vez que despertaron, mucho antes del auge del Imperio Romano.”

“Estamos planeando una expedición al Océano Pacífico en el verano de 2023 para recuperar fragmentos del primer meteorito interestelar. Esperamos analizar la composición material de estos fragmentos y determinar si fue de origen natural o tecnológico extraterrestre, como una nave espacial de acero inoxidable”

— Avi Loeb, ex director del Departamento de Astronomía de Harvard y fundador del Proyecto Galileo, habló de los planes futuros

ENTREVISTA

Douglas Vakoch, Presidente de METI Internacional, una organización de investigación de San Francisco (EE.UU.) dedicada a los Mensajes de Inteligencia Extraterrestre

Si efectivamente existe una nave nodriza que explora planetas del sistema solar, ¿qué significa esto para el mundo?

—Si existe una nave nodriza en busca de señales de vida inteligente en la Tierra, puede que pronto estemos capacitados a sus ojos para establecer el primer contacto. Disponemos de tecnología de radio desde hace menos de un siglo, lo que es un abrir y cerrar de ojos en escalas de tiempo cósmicas, dada la historia de trece mil millones de años del Universo. Para nosotros, los humanos, la invención de la tecnología de radio podría parecer un desarrollo monumental. Ahora podemos comunicarnos entre nosotros casi instantáneamente a través del globo, celebrando reuniones de Zoom con personas en la otra punta del mundo. Entonces, si los extraterrestres están ahí fuera, ¿por qué no se han puesto en contacto con nosotros?

Y si no lo han hecho hasta ahora, ¿por qué lo harían en el futuro? Podríamos estar a punto de saber por primera vez que no estamos solos en el Universo. O puede ser todo lo contrario.

Si no es así, ¿por qué hablan de ello los funcionarios del Pentágono y los científicos?

- Para ser claros, los funcionarios del Pentágono y los científicos no están hablando hoy en día de OVNIs - objetos voladores no identificados. Hablan de FANI (fenómenos aéreos no identificados). El foco de atención se centra en algo que los pilotos militares observan en la atmósfera, algo que no pueden explicar del todo. Y para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, cualquier cosa en los cielos que parezca una tecnología avanzada y que no pueda explicarse completamente es algo que debe preocupar. No principalmente porque represente una amenaza de inteligencia alienígena de otro sistema estelar, sino porque podría tratarse de aviones rusos o chinos con capacidades que superan con creces a sus homólogos estadounidenses.

Pero cada vez se encuentran más objetos voladores no identificados.

- Con el aumento de la atención de los medios de comunicación a los ovnis en los últimos años, es natural pensar que se están descubriendo más. Pero eso no es cierto. De hecho, con la disponibilidad generalizada de equipos de grabación, deberíamos estar viendo muchas más pruebas de extraterrestres en la Tierra, si es que realmente están aquí. Hoy en día, todo el mundo tiene el equivalente a un estudio de cine integrado en su teléfono móvil. Entonces, ¿por qué no tenemos pruebas definitivas de naves extraterrestres en video? La explicación más sencilla es que es porque los extraterrestres no están aquí.

¿Qué podemos esperar en el futuro?

- Es una reflexión aleccionadora sobre el estado de nuestro mundo darse cuenta de que cuando nuestros funcionarios electos deciden cómo asignar el dinero de los contribuyentes, ponen más énfasis en la seguridad nacional que en la investigación científica. Y es comprensible. Antes de poder explorar y comprender el Universo que nos rodea, necesitamos sobrevivir.

En este momento, defensa y exploración van de la mano. Mientras tratamos de llegar al fondo de lo que ven los pilotos militares desde sus cazas, buscamos una mejor comprensión de lo que hay ahí fuera, al tiempo que comprendemos mejor si estos fenómenos representan amenazas potenciales.

Pero, ¿qué ocurre si descubrimos una explicación benigna y los investigadores llegan a la conclusión de que nuestra hipervigilancia sobre los cielos estaba injustificada? ¿Qué pasa si nos damos cuenta de que, después de todo, no hay ninguna amenaza ahí fuera?

El gran reto consiste entonces en convencer a los gobernantes de que la exploración por curiosidad es valiosa en sí misma. Puede que necesitemos al ejército para protegernos, pero también necesitamos a la ciencia para que nos alimente.