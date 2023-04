Empresarios de la industria alimentaria en Puerto Rico recibirán adiestramientos para el crecimiento de sus comercios

Empresarios de alimentos de Puerto Rico pueden expandir su conocimiento por medio de orientaciones que brindará la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) para sus comercios.

SBA llevará a cabo el evento de “Federal Food Procurement Matchmaking” este miércoles de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en la Universidad Interamericana de San Germán.

En 2022, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó que las agencias federales contraten a pequeñas empresas desventajadas (SDB, por sus siglas en inglés) para el 12% de sus necesidades de adquisición y esa cifra puede que aumente al 15% para 2025.

“La mayoría de las empresas en nuestro territorio entran en esta categoría, lo que representa una gran oportunidad para que los comerciantes locales se inserten en estas negociaciones que podrían significar una importante expansión en sus empresas que, a su vez, incentivará exponencialmente la economía puertorriqueña. El gasto del gobierno federal en los diversos segmentos de la industria alimentaria es de miles de millones. Con esta iniciativa, buscamos aumentar la participación de las pequeñas empresas puertorriqueñas en estos segmentos”, mencionó Josué Rivera, Director de Distrito de la SBA para Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

El evento fue diseñado para establecer lazos comerciales más fuertes entre los empresarios de alimentos de Puerto Rico y los representantes del gobierno federal. También, el foro económico servirá para ampliar las oportunidades a propietarios de pequeñas empresas interesados en aprender más sobre el proceso de contratación pública. La SBA ayudará a proporcionar orientación experta, así como acceso a representantes federales de adquisiciones.

Tanto las agencias gubernamentales federales como las estatales se han alineado con varias organizaciones de desarrollo empresarial para facilitar los emparejamientos comerciales entre los proveedores de alimentos y las agencias federales. Los presentadores describirán los pasos necesarios para iniciar la contratación de bienes y servicios al gobierno federal.

Entre las organizaciones que asistirán se encuentran: la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), el Centro Unido Detallistas de Puerto Rico (CUD), Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Puerto Rico Manufacturing Extension Inc. (PRiMEX), APEX Accelerator), Asociación de Industriales de Puerto Rico (PRMA), Puerto Rico Minority Business Development Agency Business Center (PRMBDA CENTER) y Small Business Development Center (SBTDC), el programa CAPLine de la SBA y una diversidad de recursos de ayuda para los comerciantes locales.

No obstante, oficiales de adquisición de las siguientes agencias estarán ofreciendo reuniones individuales con los participantes: DLA Troop Support, Veterans Administration, Bureau of Prisons, Puerto Rico National Guard, Federal Emergency Management Agency, United States Department of Agriculture, Mission Installation Contracting Command y Small Business Administration.

Interesados en participar en el evento deberán registrarse en el siguiente enlace: www.sba.gov/pr