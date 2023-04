Comisionado de la Policía pide que hagan valer las “normas de confidencialidad” en casos de agresión sexual

El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, exigió hoy a sus agentes a cargo de la investigación de una supuesta agresión sexual ocurrida durante una fiesta convocada por la empresaria Lisha Ramón Mejías en una casa rentada en Carolina, que hagan valer las “normas de confidencialidad” que establecen los protocolos de la Policía de Puerto Rico.

“Por la naturaleza de las alegaciones de la persona querellante de violación sexual en una actividad realizada en Carolina, le he pedido a mis policías, a cargo de la investigación, que hagan valer las normas de confidencialidad y manejo sensible, que establecen los protocolos y buenas prácticas, que la Policía de Puerto Rico y otros componentes de la sociedad debe seguir para garantizar la confidencialidad de una víctima y de todo el proceso”, dijo en declaraciones escritas.

“Hago un llamado a la prudencia, a la empatía y al respeto cuando se trata de este tipo de casos. Quienes único pueden concluir si los hechos constituyen o no el delito denunciado, son los policías y fiscales que están a cargo de la investigación y en su momento, los jueces. En la Policía, llevamos a cabo las investigaciones el tiempo que estas tomen, sin prisa, de manera exhaustiva, libre de prejuicios ni estereotipos. Llegar a conclusiones o imputaciones sobre la querellante y los hechos ocurridos, no abona para nada a que las víctimas de este y otros delitos confíen en nuestro trabajo y en los procesos existentes para que se les haga justicia. En los procesos que enfrentan las víctimas de cualquier tipo de agresión o violencia, todos y hago énfasis en todos, los componentes de la sociedad tenemos una cuota de responsabilidad y así debemos ejercerla”, añadió.

De igual manera, indicó que en el Negociado de la Policía, continúan “desarrollando procesos investigativos en los casos de la violencia de género, así como de una de sus manifestaciones, la violencia sexual, centrado en la persona víctima y en el trauma que de por sí, conlleva la violencia”.

“Observamos todas las garantías y el debido proceso de ley que requiere la naturaleza del procedimiento criminal, es decir, garantizando los derechos y confidencialidad de todas las partes involucradas”, sostuvo.

Sus declaraciones surgen también en el marco del Mes de Prevención y Concienciación de la Violencia Sexual.

Instó a cualquier persona víctima de un delito sexual a denunciarlo o buscar ayuda. Las víctimas pueden solicitar orientación o servicios 24/7 a través del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación del Departamento de Salud, mediante llamada al 787-765-2285, con Centro Salud Justicia, a través de llamada o texto al 787-337-3737 y con la Coordinadora Paz para la Mujer a través de llamada al 787-281-7579 o vía chat en su página web www.pazparalamujer.org, entre otras entidades. De igual modo, la Oficina de Compensación y Servicios a Víctima de Delitos del Departamento de Justicia, está disponible para brindar ayuda, a través del 787-303-9999.

“Nuestros agentes han sido capacitados para atender las denuncias o orientar con sensibilidad y confidencialidad”, dijo.

Ayer trascendió que una mujer denunció que fue víctima de una agresión sexual en una fiesta que Mejías Ramón celebró en una residencia alquilada en en la urbanización Jardines de Country Club, en Carolina.

Ramón Mejías, conocida por la venta de jugos naturales junto a su pequeña hija Nazaret, había convocado la fiesta a través de las redes sociales.

Según una de sus acostumbradas transmisión en vivo por Facebook, la actividad había sido denominada “Proyecto X”.

La denuncia la realizó una mujer entre 35 a 38 de edad, quien alega fue agredida por un desconocido mientras disfrutaba del evento. Al salir de la actividad fue auxiliada por policías municipales quienes la llevaron al hospital y dieron conocimiento de los hechos a la Policía estatal. La División de Delitos Sexuales investiga la denuncia.

En un video de la red social Tik Tok que compartió NotiCentro, de WAPA TV, Ramón Mejía tildó a la mujer de “rara” y que alegadamente no le había dado “buena espina” al llegar a la actividad. Alegó que la situación comenzó cuando la querellante comenzó a tomar bebidas alcohólicas.

“Lo malo fue que chupe, chupe, chupe, chupe. Esa mujer se volvió rara, como se que transformó. Bien loca”, expresó en las grabaciones. Más adelante, Ramón Mejías añade que “Gente, esa mujer estaba bien rara. Para decirte más, estaba tirándosele a todos los hombres así, bien loca”, relató Ramón Mejías.

Ramón Mejía manifestó que la situación en su fiesta ocurrió por alguien que entró a la fiesta y no supo tener autocontrol. Indicó que se fue detrás de ella para hablar con ella.

“Una ‘cashibachera’ se infiltró, empezó a tomar mucho, estaba tan borracha que no podía ni caminar en cuestión de que se desbalanceaba y estaba bien sobrá con las personas. Y las personas le hacían como que ‘pérate, no’. Eso fue lo que pasó y ella se fue. Yo me fui detrás de ella porque recuerden que es algo que tiene mi nombre. Ustedes saben que todo lo que pase es mi culpa, yo soy Lisha la culpable. Me dedican la canción ‘Culpable’ de Karol G”, sostuvo.

Dijo, además, que le sorprendió que a la mujer le hayan hecho pruebas en el hospital tras la denuncia, que a su entender salió “negativa”.

“Mira para allá... Una prueba en el hospital que obliga’o salió negativa por embustera. Ridícula, ridícula. En verdad, esto se va a caer, por mi madre. De verdad que la gente no saben manejar las cosas”, sostuvo.