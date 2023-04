“Super Mario Bros Movie” domina la taquilla por segundo fin de semana en Estados Unidos

En esta imagen proporcionada por Nintendo y Universal Studios, Mario, con la voz de Chris Pratt, izquierda, y Luigi, con la voz de Charlie Day en una escena de "The Super Mario Bros. Movie". (Nintendo y Universal Studios vía AP) AP (Nintendo/AP)

“The Super Mario Bros Movie” tuvo el mejor segundo fin de semana para cualquier película animada en Estados Unidos, al recaudar 87 millones de dólares, según estimados de la industria difundidos este domingo.

Aun así, la película animada bajó 41% con respecto a su primer fin de semana.

Con 94 millones de dólares a nivel internacional, el total global de “Mario” asciende ahora a 678 millones, superando a “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” para convertirse en la película más exitosa del 2023 en apenas dos fines de semana.

“Mario” tuvo escasa competencia, aunque se estrenaron “Renfield”, “The Pope’s Exorcist”, “Mafia Mamma” y “Suzume.” Dentro de dos semanas se estrena “Guardians of the Galaxy Vol. 3”.

“The Pope’s Exorcist” obtuvo 9,2 millones de dólares al exhibirse en 3.178 salas.

En tercer lugar quedó “John Wick: Chapter 4” en su cuarto fin de semana con 7,9 millones de dólares, y lleva un total doméstico de más de 160,1 millones de dólares.

“Renfield” se fue al cuarto lugar con 7,7 millones de dólares.

“Air”, la película sobre los zapatos deportivos “Air Jordan”, quedó con 7,7 millones de dólares en su segundo fin de semana y su total doméstico asciende a 33,3 millones.

La animada “Suzume”, abrió en 2.170 salas y recaudó 5 millones de dólares.

“Beau is Afraid” se estrenó en cuatro cines de Nueva York y Los Ángeles, recaudando 320.396 dólares. A partir del viernes se estrena a nivel nacional.

Las diez películas más taquilleras este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, según Comscore son:

1. “The Super Mario Bros. Movie - $87 millones.

2. “The Pope’s Exorcist - $9,2 millones.

3. “John Wick: Chapter - $7,9 millones.

4. “Renfield - $7,8 millones.

5. “Air - $7,7 millones.

6. “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves - $7,4 millones.

7. “Suzume - $5 millones.

8. “Mafia Mamma - $2 millones.

9. “Scream VI - $1.5 millones.

10. “Nefarious - $1,3 millones.

Las cifras definitivas salen el lunes.