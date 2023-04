Universidad Politécnica y Fuerza Aérea de EE. UU. establecen acuerdo de investigación y desarrollo

La Universidad Politécnica de Puerto Rico (PUPR) y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF, en inglés) anunciaron un acuerdo de colaboración que busca preparar a la fuerza laboral del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD, en inglés) para enfrentar las amenazas contra el sistema y las redes de información crítica del Departamento.

La USAF reclutó a cinco estudiantes del Programa de Becas de Seguridad Cibernética de la PUPR y el DoD (DoD-CySP, en inglés) para trabajar con la USAF tan pronto estos completen sus títulos. De los cinco becarios, dos estudiantes están cursando un doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, y los otros tres están completando un bachillerato en Ingeniería de Computadoras.

La misión de la iniciativa es integrar técnicas modernas en la arquitectura de computación en la nube mediante la combinación de algoritmos innovadores con un análisis profundo de procesos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR, en inglés).

“Este acuerdo promueve proyectos de investigación y formaliza la cooperación entre la Universidad Politécnica de Puerto Rico y la Fuerza Aérea para brindar acceso al talento y conocimiento de los investigadores en la facultad y entre los estudiantes graduados que contribuirán con resultados de análisis e impacto en el desempeño de misión crítica”, dijo Ernesto Vázquez Martínez, presidente de la Universidad.

El ejecutivo también señaló que el acuerdo le da a la PUPR la capacidad de posicionar a sus estudiantes y docentes a la vanguardia para ser incluidos en procesos de verificación de credenciales que permitan el acceso a recursos altamente confidenciales y así lograr un impacto directo en contribuir a la seguridad de la nación.

“Nuestros estudiantes tendrán la capacidad y la oportunidad de obtener becas e internados en las diversas organizaciones del Departamento de Defensa. Serán apoyados para obtener autorizaciones que les permitan generar proyectos de investigación y soluciones que tengan aplicabilidad real en la defensa de nuestra nación”, agregó Vázquez.

Asimismo, los docentes de la PUPR con interés en desarrollar investigación aplicada se beneficiarán de los recursos proporcionados a través del acuerdo. Estos emprendimientos finalmente producirán soluciones que se enfocan en contribuir a las políticas de defensa de la nación.

El científico en jefe del Comando de Combate Aéreo de la USAF, el Dr. John Matyjas, comentó, “la USAF busca constantemente el mejor talento del mundo para realizar trabajos de misión crítica, y hemos identificado a tales personas en la PUPR, un testimonio del compromiso de la universidad de desarrollar profesionales altamente calificados. Las áreas de colaboración contempladas en este acuerdo incluyen la excelencia en campos como la ciencia de datos, el reconocimiento de patrones, el aprendizaje automático, la computación de alto rendimiento, la ciber ciencia y la fusión de datos”.

Los cinco estudiantes de la PUPR que la USAF identificó para participar en el programa son: Andrés Dávila y Luis Monroig, ambos egresados del programa de Bachillerato en Ciencias en de Computadoras y actualmente laboran en la Fuerza Aérea; Edna Chaar e Irving Santana, ambos actualmente cursando doctorados en Ingeniería y Ciencias Aplicadas ; y Rafael Charneco, actualmente cursando un Bachillerato en Ciencias de Computadoras. Algunos de los temas que los estudiantes están investigando incluyen aprendizaje automático, o “Machine Learning” (ML), Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y la Seguridad en la Internet de las Cosas, o “IoT Security”, entre otros.

“El tema de la ciberseguridad me interesa mucho porque juega un papel cada vez más importante en el sector público y privado. Es una carrera que tiene mucha demanda. Estoy agradecida por el apoyo financiero que recibí de la Fuerza Aérea de los EE. UU.; este doctorado me ha abierto las puertas para realizar investigaciones de tal manera que he podido ampliar mis conocimientos, no sólo en el campo de la ciberseguridad, sino también en otras áreas de la ingeniería informática y las ciencias de la computación”, dijo la estudiante doctoral, Edna Chaar.

La colaboración es parte de un esfuerzo de investigación más amplio para comprender cómo la inteligencia artificial/aprendizaje automático se puede aplicar de manera más efectiva en un contexto operativo de ISR. El objetivo es evaluar las capacidades técnicas y operativas de AI/ML para datos ISR bajo varias configuraciones y escenarios de aseguramiento de la información aplicables a la misión de la USAF.