Exigen a LUMA retomar la poda de vegetación

El portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, junto al representante por el Distrito #4 de San Juan, Víctor Parés, exigieron que LUMA Energy, LLC. retome la poda de vegetación de forma inmediata.

“De ser correcta la información que ha trascendido hoy, es totalmente inaceptable que LUMA cancele el llamado ‘manejo de vegetación’ a menos de dos meses de iniciar la temporada de huracanes en el océano Atlántico, la cual empieza el 1 de junio. No hay razón o excusa alguna para esta acción y exigimos que se cancele la misma de forma inmediata”, señaló el Portavoz novoprogresista.

En la mañana de hoy, se publicó información que indicaba LUMA Energy había cancelado los acuerdos de servicio a empresas subcontratadas para realizar tareas de manejo de vegetación cerca de líneas de transmisión debido a que, alegadamente, la empresa no tiene más fondos para lo que resta del año fiscal 2022-23 el cual culmina el 30 de junio.

Según un ejecutivo de Lord Construction y Lord Electric, la empresa recibió una notificación de LUMA indicando que los trabajos de poda quedan suspendidos por falta de recursos económicos.

“Sorpresa no describe cómo me siento en estos momentos ante la información de que LUMA ha cancelado la poda de vegetación cerca de las líneas de transmisión de energía. No es haber hecho el trabajo por los pasados seis meses, es hacerlo de manera constante porque la vegetación crece. Por otra parte, la situación de presupuesto no debe ser utilizada como razón para suspender estos servicios, los mismo se tiene que dar”, mencionó Parés.

El Representante también dijo que “todo presupuesto para empresas y/o corporaciones públicas para cada año, sea fiscal o natural, debe contener todos los gastos para esos 12 meses. No hay excusa, ninguna para que no se haga el trabajo agresivamente de cara a la temporada de huracanes que empiece en varias semanas”.

Parés, además, solicitó al presidente del Negociado de Energía, Edison Aviles, que inicie una investigación inmediata sobre este asunto.