Joven reporta agresión con clientes en restaurante de Mayagüez.

Una joven, identificada como Chrisnashaly Abreu Mora, reportó a través de las redes sociales un incidente de agresión que vivió con unos clientes en el restaurante Casa Kantina, ubicado en el pueblo de Mayagüez.

Abreu sostuvo en su escrito que fue agredida con objetos, los cuales describe como un vaso y un marco de cristal.

“Como entre a mi turno vs como termine mi turno. Todo porque mi gerente de Casa Kantina les indico a estos individuos y su grupo que tenían que irse porque ya íbamos a cerrar. Ambos iban acompañados de sus parejas e incluso una de ellas esta o estaba embarazada lo que tampoco los detuvo a agredirnos. El primer altercado como pueden ver sucede cuando el caballero Angel Orama le trata de dar una bofetada al gerente y de paso me da a mi en la cara. Le indico a su compañera que “se tiene que ir ya! Ya que el individuo me acaba de dar en la cara”. Ella trata de controlarlo y no lo consiguió. Luego el amigo del caballero Angel Orama, Kelvin Velez ( si es que se le puede llamar así a estos abusadores) nos tira con un vaso o algún articulo que realmente no pude identificar. Mi reacción a esto fue tirar el menu de coctelería al suelo a travez de la barra y advertirles que voy a llamar a la policía con la intención de que se asustaran y se fueran a lo que el individuo Kelvin Velez (el de gorra) agarra un marco de cristal y me lo arroja a la cara y como si no fuera suficiente trata de avalancharse y golpearme, gracias a Dios que Gerald (compañero de trabajo que no estaba en turno) logro aguantarle las manos y mi amigo Joshua estaba presente y pudo detenerlo porque realmente no se si lo hubiera contado”, (sic), escribió la joven junto a varias fotos y vídeos del incidente.

Esta añadió que: “Como si no hubiera sido esto suficiente ya afuera los escucho claramente decirles a mi amigo Joshua “que ellos nos cogen en la calle a ti y a tu amiguita” ( refiriéndose a mi y a Joshua Beniquez) por este medio también quiero hacer publico que si algo me llegara a pasar los únicos responsables son Angel Orama y Kelvin Velez. Ambos son unos abusadores que no les importa que seas mujer, que estés trabajando buscándote el pan. Quiero aclarar también que en ningún momento yo les falte el respeto a ninguno de los dos, y tampoco los conozco de hecho nunca los había visto a ninguno de los dos y todos los presentes están de testigos. Anoche mismo se hizo una querella y voy a llegar hasta las últimas consecuencias con esto.Comparto esta información para que los dueños de negocios, barras y empleados estén pendientes cuando estas escorias los visiten”.

Joven reporta agresión con clientes en restaurante de Mayagüez