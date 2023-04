DEA diligencia ocho arrestos relacionados a ganga dedicada a lavado de dinero del narcotráfico

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), diligencia hoy, jueves, ocho arrestos para desarticular una ganga dedicada al lavado de dinero procedente del narcotráfico.

“Hoy estamos desarticulando una ganga dedicada al lavado de dinero procedente del narcotráfico. Estamos trabajando en varios pueblos a la vez“, dijo Tony Velázquez, portavoz de la DEA a Radio Isla.

Indicó que los arrestos se realizaron en varios pueblos, entre ellos, Aguadilla, Isabela, Caguas, San Juan y Fajardo.

Según Velázquez, la investigación de esta ganga habría comenzado en el 2021 y asegura que tiene tentáculos en otros países de Latinoamérica.

“Muchas veces nos enfocamos en el narcotráfico y se nos olvida que el narcotráfico tiene muchos tentáculos, incluyendo el lavado de dinero”, dijo.

Al momento se han arrestado a cuatro de las ocho personas. No obstante, Velázquez dijo que no puede dar aún los detalles de las cantidades de dinero envueltas en el esquema de la or