Buscan reforzar vigilancia con cámaras de seguridad en vías públicas

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, destacó que la agencia ha estado trabajando para restablecer el programa de License Plate Reader (LPR) con una inversión de $752 mil.

También, la renovación de las cámaras de la Avenida Baldorioty de Castro con una inversión de $423 mil.

Como parte del proyecto aprobado hace tres semanas Torres señaló que bajo una Alianza Público Privada Comunitaria se conectarán las cámaras de la PR 52 y PR 18 que ya poseen las cámaras conectadas ubicadas en otras áreas. Actualmente, están en proceso de integración de centros comerciales y otros municipios.

Además, han logrado suscribir varios Memorando de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés) para compartir acceso a las cámaras del área metropolitana.

“Se han encontrado un sin número de cámaras en el Departamento, se rescataron 13 unidades y se pueden restablecer más”, detalló Torres.

El objetivo del proyecto de la unificación de cámaras es poder recibir con mayor efectividad las alertas para la seguridad del país. Incluso, las cámaras de las patrullas notificarán al policía si el vehículo que transita el área es hurtado y/o si la persona posee récord criminal.

Por otro lado, el DSP realizó gestiones para la adquisición y se encuentra en espera de recibir 518 vehículos civiles y 350 motoras. A su vez, se encuentra pendiente de la aprobación de la Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico (FOMB), para adquirir 318 vehículos rotulados y 50 motoras.

No obstante, las cámaras de seguridad también serán implementadas al edificio Caribe comprado por el Sistema de Emergencias 911. Sin embargo, el mismo aún está en reconstrucción.

En el 2014 compraron el edificio en $3.3 millones y se preparó para habilitarlo, pero le extrajeron $22 millones de sus reservas, dinero que iban a utilizar para la reconstrucción del edificio. Por lo tanto, no lo pudieron hacer y cancelaron todo el proceso en el 2016.

En 2021 el Sistema de Emergencias 911 lo adquiere con la aprobación del secretario de seguridad pública.

En el edificio de seis pisos, además del 911, estará el negociado de emergencias médicas, algunas agencias de seguridad pública, entre otros.

“Estamos evaluando para finales de este año poder tener el edificio e inaugurar al menos una de las partes. Estamos en estos momentos en la (Administración de Servicios Generales) ASG en la subasta. Dividimos en cuatro etapas. Se hizo la parte de estudio, de chequeo de inundaciones, ahora estamos en la etapa de ASG sobre la parte de construcción, mobiliarios y los elevadores que está paralizado desde que se hizo. La inversión es de alrededor de 13 millones, son fondos del 911 que traerá beneficio dentro de la comunicación seguridad pública y los municipios”, destacó, el comisionado del Sistema de Emergencias 911, Manuel González.

A esto añadió que se ha demorado la reconstrucción porque a pesar de ser fondos propios se le pide permiso a la Junta para utilizarlos.