Citado al Tribunal Federal el director de finanzas de la empresa de los primos Pierluisi

Luego de que los primos del gobernador Pedro Pierluisi tengan su cita con el Tribunal Federal de Puerto Rico donde se estarían declarando culpables, tras un acuerdo con las autoridades un tercer implicado en el esquema estaría haciendo lo propio semanas después.

Se trata del director de finanzas de American Management Corp., David Méndez Hernández, quien está citado para el 24 de abril, según reportó inicialmente el portal web jayfonseca.com

En el calendario del Tribunal Federal, aparece la vista pautada para ese día a las 9:30 de la mañana. Además, se identifica a Juan Ramón Acevedo como abogado del director de finanzas.

Los primos del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se estarán declarando culpables ante las autoridades federales esta semana luego de que el año pasado sus oficinas fueran allanadas.

Un documento en el sistema electrónico del Tribunal Federal revela que Walter Pierluisi y Eduardo Pierluisi tienen una cita el próximo jueves en la cual estarían haciendo el alegato de culpabilidad.

La cita está pautada para el jueves, 13 de abril del 2023 en la sala de la juez Camille L. Vélez-Rivé. Walter Pierluisi estará representado por los licenciados Eduardo Ferrer y Osvaldo Carlo, mientras que Eduardo Pierluisi estará representado por la licenciada María Domínguez y el licenciado Javier Micheo.

Según reportó la periodista Melissa Correa de TeleOnce, la pesquisa del caso estaría relacionada delitos de conspiración, declaraciones falsas, soborno y lavado de dinero. Además, según la investigación de la periodista,la empresa American Management Administration habría inflado las órdenes de compra de suplidores de equipos comprados para residenciales públicos de los cuales tenían a cargo su administración.

Fue el 20 de octubre cuando las autoridades federales realizaron un allanamiento en las oficinas de los primos Pierluisi.

Pierluisi no cree que el caso de sus primos afecte su candidatura

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, no cree que el hecho de que sus dos primos, Walter y Eduardo Pierluisi se declaren culpables ante el Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico por corrupción como se espera que ocurra este próximo jueves, tenga impacto en su candidatura a la reelección.

“Todo acto de corrupción, venga de donde venga, es repudiable, es reprochable. Detesto que ocurra. Y si para colmo de males está mi apellido envuelto, pues también. O sea, qué impacto tiene esto sobre mi administración o mi candidatura, ninguno”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Al revés, mi administración, tan pronto se detectó una posible irregularidad en los contratos de la entidad American Management, de Walter Pierluisi, procedió a cancelarlos”, añadió.

“Mañana sabremos el detalle. Ahora, Por qué esto no tiene impacto político sobre mi persona, porque no tiene absolutamente nada que ver con mi campañas, mis aspiraciones. Ellos sí me apoyaron, pues seguro que sí. Pero como dijo el licenciado Osvaldo Carlo, este asunto no tiene nada que ver absolutamente con mi campaña política. Y digo más, mi campaña política fue auditada por el contralor electoral y encontró total cumplimiento con los requisitos de ley”, abundó.

“Si acaso aquí lo que está ocurriendo es lo que ocurre en cualquier familia, que alguien falla. Y aquí van a haber serias consecuencias por el que falló”, añadió.