Otorgan contratos de transportación a empresa que no tiene vehículos

Un informe de la Contraloría de Puerto Rico del 2018 al 2019 reveló que la Oficina Regional Educativa de Bayamón (OREB) no llevó a cabo subastas formales para prestar el servicio esencial de transportación escolar sino que otorgó contratos de emergencia con el pretexto de que no contaba con presupuesto definido a causa de la Ley 3-2017, para Atender Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria. Para este periodo se otorgaron 453 contratos de emergencia de transporte escolar por 77,722,322 dólares.

Sin embargo, el Departamento tuvo presupuesto para suscribir contratos de emergencia cada seis meses y el informe Audit Report 2019-01 emitido por la Oficina de Auditoría Interna, concluyó que el método de contratos de emergencia no era la forma correcta para controlar dichos costos.

Esta situación fue referida al Departamento de Justicia el 23 de julio de 2021 para que tome las medidas que correspondan.

La auditoría de cuatro hallazgos señala que del 2015 al 2020, la OREB otorgó 162 contratos por 53,342,246 dólares a dos corporaciones cuyo presidente era la misma persona y con el conocimiento a nivel central del Departamento, de que ambas compañías eran del mismo dueño. Esta cifra representaba el 34 por ciento de la totalidad de los contratos otorgados.

Además, contrario a la reglamentación, la OREB otorgó contratos a una corporación que no contaba con una flota de vehículos para prestar el servicio y sus choferes no estaban registrados a nombre de la corporación, y tampoco figuraban como empleados. Aunque la contratación se realizó mediante contratos de emergencia, esto no significa que se obvien los requisitos inherentes a la cualificación. Esta situación también se refirió a la consideración del Departamento de Justicia el 23 de julio de 2021.

El Informe devela múltiples deficiencias con las retenciones de contribuciones no realizadas en el origen o retenidas incorrectamente. Por ejemplo, a uno de los transportistas no se le retuvo el 7 por ciento, o sea 1,140,394 dólares, de los 16,291,353 dólares desembolsados entre el 2016 y el 2018.

Del 2018 al 2019, la OREB radicó 159 contratos y dos enmiendas hasta 11 meses más tarde en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor.

Esta situación causó que se efectuaran pagos por 12,503,233 dólares, antes de haberse remitido los contratos al Registro, y contrario, entre otras, a la cláusula segunda de los contratos que establece que no se efectuarán desembolsos hasta tanto el contrato haya sido debidamente registrado en la Oficina del Contralor, según requerido en la Ley 18.

La OREB está dirigida por un superintendente regional y presta servicios a 114 escuelas de los pueblos de Bayamón, Cataño, Corozal, Morovis, Naranjito, Orocovis, Toa Alta y Toa Baja.