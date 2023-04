“Me duele y me apena”: Pierluisi lamenta situación de sus primos que se declararán culpables a nivel federal

Por primera vez desde que surgió información de que sus primos se estarían declarando culpables ante el Tribunal Federal, el gobernador Pedro Pierluisi, se expresó y aseguró que le apena la situación de sus familiares quienes estuvieron alrededor de 30 años administrando residenciales públicos.

Durante el día de ayer, se reportó que los primos Walter y Eduardo Pierluisi tendrán una cita en el Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico el próximo jueves donde estarían haciendo alegato de culpabilidad, en un aparente acuerdo luego de que el año pasado las autoridades federales allanaran sus oficinas.

“Me apena la situación porque son primos míos, pero me molesta de igual manera porque toda corrupción es reprochable, todo acto de corrupción es repudiable venga de donde venga incluyendo de mis familiares, me apena porque estamos hablando de familia, pero aquí no hay excepciones, lo he dicho y lo repito, aquí en Puerto Rico no hay impunidad, el que falla tiene que responder”, expresó Pierluisi en conferencia de prensa en Fortaleza.

“Algo que también a mi me apena es que mis primos llevaban casi 30 años administrando residenciales públicos y que esto acabe de esta forma a mi me duele y me apena”, añadió.

Pierluisi repitió que tan pronto su administración tuvo conocimiento de la investigación cancelaron los contratos que sus primos y la compañía American Management and Corporation tenían con el Departamento de la Vivienda.

“Yo pienso que ninguno, en cualquier familia alguien puede fallar, pero lo importante es que responda y en mi administración no hay tolerancia. Sea quien sea venga de donde venga”,

El primer ejecutivo también indicó que a nivel estatal, la Administración de Vivienda Pública audita a los administradores de residenciales públicos.

“Nosotros periódicamente hacemos auditorías sobre muestras, a raíz de los hechos de este caso y de la investigación nosotros encomendamos una auditoría externa que está yendo cien por ciento sobre el tema de contratación de todos ellos, lo que son los pagos, ahora mismo está en proceso total de auditoría total de esta compañía y los contratos que tuvo vigentes con la administración de Vivienda Pública, estamos en ese proceso, una vez culmine emitirán el informe correspondiente”, explicó por su parte el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez.

El funcionario indicó que al momento no hay una fecha para la culminación del informe de autoría.

Tras el allanamiento ocurrido a las oficinas de los Pierluisi, el Departamento de la Vivienda canceló los contratos que la empresa tenía para el mantenimiento de los residenciales públicos.