Sin pistas el NMEAD del paradero de Roy Moreno Negrón

El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) continúa con la búsqueda de Roy Moreno Negrón, el hombre que el pasado martes pidió auxilio al enfrentar desperfectos mecánicos cuando se disponía llegar a la Isla Municipio de Culebra y aún no han dado con ninguna pista que lo lleve a su paradero, indicó Nino Correa, comisionado interino del Negociado.

“El Negociado se ha mantenido trabajando la situación con todos los recursos municipales, los estatales tanto terrestres como aéreo como en el mar. Se han estado trabajando en diferentes patrones de búsqueda. Hasta el momento no hemos dado con pistas que nos puedan llevar a esta persona”, señaló el Correa.

Correa informó, además, que como sucede en todo evento de búsqueda, el Cuerpo de Investigaciones Criminales activó también su proceso de investigación.

Cabe destacar que en los pasados días, trascendió en redes sociales que Moreno Negrón tiene un abultado expediente criminal por falsificación de documentos, así como robo de identidad y fraude. Actualmente se encuentra bajo una probatoria federal.

“Cada vez que hay una situación de un evento de una búsqueda, se activa también una parte donde hay un proceso de investigación. El CIC se mantiene haciendo su trabajo, sus funciones, sí mantenemos contacto directo y esta información también se comparte con papá y con mamá como lo hicimos en el día de ayer”, apuntó el funcionario.

De acuerdo con registros del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), para junio del 2022, Moreno Negrón enfrentó dos cargos por falsificación de licencia y documentación. Igualmente, la Uniformada encontró en su vivienda tarjetas de crédito clonadas, un arma de fuego y una máquina para robar data. Ante esto, una jueza del Tribunal de Arecibo determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $20 mil, la cual prestó.

De igual forma, Roy había sido arrestado en agosto del 2016 por agentes de la División de Robos a Bancos y Fraude a Instituciones Financieras.

La embarcación de Moreno Negrón fue recuperada en el lugar donde se pudo ubicar con sus coordenadas durante su llamada al Sistema de Emergencias 911. Sin embargo, la búsqueda de Moreno Negrón “hasta el momento ha sido infructuosa”, dijo Correa.

Ayer Dangeli Nicole Quiñones, pareja de Moreno Negrón, salió en su defensa tras las especulaciones que han circulado a través de las redes sociales.

“Sólo para dejar bien claro: Roy no tenía nada pendiente con la ley. Él cumplió con sus tres casos los cuales ninguno fue por narcotráfico, asesinato ni armas. Yo lo conocí justo luego de que el cumpliera...” escribió la mujer en su cuenta de Instagram.

Quiñones, quien fue la última persona que conversó con Moreno Negrón, sostuvo que su novio terminaba una probatoria federal en noviembre, por tal razón, “no tenía que huir de nadie”.

“Es la primera vez en todos estos días que me pongo a leer las redes y todo lo que se han inventado. No tienen idea de cuánto me duele en serio que la gente sea tan cruel para juzgar de lejos sin conocer a una persona, pero, sobretodo, para no respetar el dolor de nosotros sus seres amados. Hay cuentos, inventos, mentiras, cosas que ni pasaron, sucesos que jamás se han dicho...”, finalizó.

Las capturas de pantalla fueron compartidas en Facebook por el periodista de Telenoticias (Telemundo), Jeremy Ortiz.