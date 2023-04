Madre de Roy Moreno Negrón “Yo estoy pasando mi proceso y manteniendo la calma”

Jazmine Negrón, la madre de Roy Moreno Negrón, el hombre que zozobró cerca de la costa de la Isla Municipio de Culebra y que aún las autoridades buscan luego de cinco días desaparecido, asegura estar llevando su “proceso” y “manteniendo la calma” en la dolora situación familiar.

“Que quieren que esté aquí gritando y en un estado de histeria y tirándome a ese mar. Yo estoy pasando mi proceso y manteniendo mi calma y pegada al Señor con capellanes y gente, y concentrada en la búsqueda de mi hijo”, dijo Negrón a preguntas de Telenoticias.

“No estamos en ataques de llanto, pues no me interesa estar bajo las cámaras ni que me estén retratando”, añadió.

Negrón descartó que la situación que enfrenta esté relacionada al pasado de su hijo. En días reciente trascendió que Moreno Negrón tiene un abultado expediente criminal y actualmente se encuentra bajo una probatoria federal.

“Eso no tiene que ver nada en este momento porque aquí nadie tiene techo de cristal”, dijo la madre del joven que se encuentra desaparecido desde el pasado martes.

Mientras, el coronel Roberto Rivera, de la Superintendencia de Investigaciones Criminales de la Policía, confirmó que la Policía se encuentra corroborando confidencias que apuntan a que Moreno Negrón salió del país.

“Si en efecto pudo haber salido, si está con vida, todo eso lo estamos corroborando. Ustedes ya saben que nosotros tenemos ya un caso en Arecibo que viene siendo la punta de lanza, igual que este, donde se fingió una desaparición. Aquí se han invertido unos recursos enormes, así que nosotros queremos estar seguros que en efecto él está desaparecido, así que lo estamos buscando y a la misma vez estamos corroborando toda esta información”, señaló el coronel.

Dijo que en el proceso se han entrevistado y se han vuelto a entrevistar a los familiares de Negrón Moreno.

“Hay mucho por hacer. Hay mucho por corroborar”, sostuvo.

Según reportó Telenoticias, también se estaría contratando un un perito para inspeccionar el bote en el que navegaba Moreno Negrón para verificar por qué ocurrió este accidente cerca de la costa de Culebra.