“Él no tenía que huir de nadie”: Pareja de hombre desaparecido lo defiende de especulaciones

Dangeli Nicole Quiñones, pareja de Roy Moreno Negrón, el hombre que desapareció el pasado martes mientras navegaba en aguas al oeste de Culebra, salió este domingo en su defensa tras las especulaciones que han circulado a través de las redes sociales.

“Sólo para dejar bien claro: Roy no tenia nada pendiente con la ley. Él cumplió con sus tres casos los cuales ninguno fue por narcotráfico, asesinato ni armas. Yo lo conocí justo luego de que el cumpliera” escribió la mujer en su cuenta de Instagram.

Quiñones, quien fue la última persona que conversó con Moreno Negrón, sostuvo que su novio terminaba una probatoria federal en noviembre, por tal razón, “no tenía que huir de nadie”.

“Dejen de inventar cuentos que a quienes le afecta es a su familia. Con más fuerza ahora deseo que Roy aparezca para que tengan que sentir vergüenza todos los que se han inventado sus mil historias y él mismo con pruebas los dejé con la boca abierta”, agregó la fémina.

Además, Quiñones aseguró que tanto ella como su familia se sienten “dolidos” por la cantidad de comentarios negativos recibidos en los pasados días. Al mismo tiempo, dijo que al hombre le han achacado cosas que “no son ni reales”.

“Es la primera vez en todos estos días que me pongo a leer las redes y todo lo que se han inventado. No tienen idea de cuánto me duele en serio que la gente sea tan cruel para juzgar de lejos sin conocer a una persona, pero, sobretodo, para no respetar el dolor de nosotros sus seres amados. Hay cuentos, inventos, mentiras, cosas que ni pasaron, sucesos que jamás se han dicho...”, finalizó.

Las capturas de pantalla fueron compartidas por el periodista de Telenoticias (Telemundo), Jeremy Ortiz.

Durante toda esta semana, las autoridades intensificaron la búsqueda de Moreno Negrón, pero, hasta el momento, solo encontraron su embarcación a seis millas náuticas de Cayo Lobos, en Fajardo.

Según trascendió, Quiñones dijo que en la última conversación que tuvo con él, le aseguró que “viajaba detrás de otro bote”. No obstante, no ha surgido nueva información que ayude a las autoridades a dar con su paradero.

De hecho, de lo que se sabe hasta el momento, el perjudicado llevaba puesto un chaleco salvavidas.

El viernes la Guardia Costera de Puerto Rico suspendió la búsqueda.

Moreno Negrón fue descrito como de seis pies y dos pulgadas de alto, pesa 230 libras y vestía una camisa floral brillante con pantalones cortos.

Cualquier persona con información sobre este caso, se le pide comunicarse con el Centro de Comando del Sector San Juan al (787)-289-2041.