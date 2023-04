El desgarrador mensaje de una niña que se suicidó tras años de acoso escolar

Felicia LoAlbo-Melendez es una niña de 11 años que dejó una desgarradora nota en correo electrónico, luego de presuntamente haberse suicidado, tras años de haber sufrido acoso escolar.

La pequeña falleció el pasado 6 de febrero, a pocos meses de la muerte por cáncer de su padre, un detective de tránsito. La encontraron muerta en el baño de la Escuela FW Holbein en Mount Holly, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Fox News reseñó el caso con una entrevista a su mamá, Elaina LoAlbo, quien testificó que la niña fue víctima de acoso desde que estaba en el jardín de infancia. Por su piel morena, le decían que se pintaran con creyón.

La entristecida madre, contó que muchas veces, la chiquita tuvo que defenderse a golpes. En otras ocasiones, ella como adulta, tuvo que conversar con los padres de los niños acosadores, para que tomaran medidas con sus hijos y pararán el acoso.

Mensaje

La mamá de Felicia compartió con el referido medio, el mensaje que del correo electrónico que la niña envió a un funcionario de su escuela, pidiéndole que creara un lugar para que los estudiantes expresen sus sentimientos.

“Estaba viendo la televisión y pensando en las cosas que me han pasado en la vida. Entonces, ¡se me ocurrió una gran idea!. ¡En lugar de un club de teatro, sería un club de Trama (sic)! Trama (sic) no es un tema ligero para hablar, pero creo que tener un lugar al que la gente pueda ir, desestresarse y dejar salir todos sus sentimientos y emociones”, escribió Felicia, quien se ofreció como voluntaria para fundar el club.

Stop bullying No hay cifras oficiales de casos de bullying en el estado. Foto: Agencia Enfoque

Describió cómo quería que fuera el lugar: una “habitación que no sea demasiado grande, ni demasiado pequeña”, también pidió un par de sillas.

“Espero que esto suceda. Yo, por mi parte, he escuchado de mis amigos y otras personas sobre cosas que les han sucedido y creo que esto sería algo fantástico. Que tengan una gran noche”, finalizó en su misiva.

Pedida de la madre

Elaina LoAlbo solicitó a las autoridades de la escuela que le permitan ver las cámaras de seguridad cerca del baño en el momento cuando su hija murió, ya que quiere verificar que ella realmente estaba sola al momento del hecho. Sospecha que alguien puede haber estado involucrado.

Fox News se comunicó con Robert Mungo, superintendente del Distrito Escolar del Municipio de Mount Holly, que en la escuela cooperaron con la Oficina del Fiscal del Condado de Burlington, y que los investigadores pudieron ver las imágenes, las cuales compartirán con Elaina.