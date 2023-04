Piloto hace aterrizaje de emergencia al descubrir una culebra debajo de su asiento

Rudolf Erasmus, un piloto de una avión en Sudáfrica, realizó este jueves un aterrizaje de emergencia al descubrir una culebra venenosa oculta debajo de su asiento.

Erasmus volaba con cuatro pasajeros en la aeronave cuando sintió que “algo frío” se deslizaba por su espalda baja.

Al echar una mirada, vio la cabeza de una serpiente grande que “retrocedía bajo el asiento”, declaró. La cobra del Cabo es una de las especies de cobra más peligrosas de África debido a la potencia de su veneno.

“Fue como si mi cerebro no se diera cuenta de lo que sucedía”, relató el hombre a The Associated Press.

Luego de tomarse un momento para calmase, informó a los pasajeros sobre el polizonte.

“Hubo un momento de silencio atónito”, agregó.

Erasmus llamó al control aéreo para pedir permiso de aterrizar de emergencia en Welkom, una pequeña ciudad en el centro del país. Durante los 10 o 15 minutos siguientes, voló mirando de reojo a la culebra enrollada a sus pies hasta que pudo aterrizar.

“No podía dejar de mirarla. Parecía feliz debajo del asiento”, precisó Erasmus. “No tengo mucho miedo a las víboras, pero normalmente no me acerco a ellas”, sostuvo.

Brian Emmenis, que trabaja en la radioemisora Gold FM de Welkom y es un experto en aviación, recibió un pedido de ayuda.

Llamó al departamento de bomberos y rescate, que envió a socorristas y un herpetólogo para recibir el avión en el aeropuerto. Relatón que todos desembarcaron, “evidentemente agitados”, pero a salvo gracias.

“Conservó la calma y aterrizó ese avión con una mortífera cobra del Cabo venenosa bajo su asiento”, dijo Emmenis.

De hecho, el especialista en víboras, Johan de Klerk, y un equipo de ingenieros, registraron el avión, pero aún no la han encontrado.

La cobra no reapareció durante el vuelo de regreso y tampoco señales de ella durante otro registro.

“Espero que tenga un lugar donde ir”, añadió Erasmus. “Pero no en mi avión”, añadió el hombre.