CUD no avala proyecto de la Cámara que eliminaría el pago en efectivo en los comercios (Archivo) (Pexels)

La presidenta del Centro Unido de Detallistas (CUD), Lourdes M. Aponte Rodríguez, se pronunció hoy, jueves, en contra del proyecto de la Cámara 1655, que busca eliminar el pago en efectivo en los comercios, por entender que la pieza legislativa carece de análisis y estudios.

ʺEstamos cansados de que a los pequeños y medianos empresarios se les continúen diseñando medidas que solo favorecen al sector de la banca. No podemos continuar limitando la accesibilidad de servicios, a solo métodos de pagos electrónicos, cuando existen aún unas marcadas brechas generacionales, donde el intercambio de servicios de ciertos sectores se realiza mediante el pago en efectivo, pues no todo el mundo posee cuentas bancarias, tarjetas de créditos o métodos alternos de pago por internetʺ, dijo la líder del CUD.

Según la institución, Puerto Rico se encuentra en una coyuntura crítica ante la ineficiencia de un servicio de energía eléctrica inestable, que coloca a la ciudadanía en general en una situación de mayor vulnerabilidad, pues el sistema de transacciones comerciales depende grandemente del sistema eléctrico y de las comunicaciones como el internet.

La presidenta del CUD aseguró que la medida carece de análisis y estudios que sostengan el argumento, para que se pueda garantizar una mayor captación en ingresos y se pueda apoyar la posición de evitar el lavado de dinero o evasión contributiva. Cree no existen métricas. Por otro lado, aunque la medida indica que es de forma voluntaria, es de conocimiento general, que lo que inicia como algo voluntario, luego lo convierten en ley.

Dijo, además, que el proyecto 1665 impide el desarrollo y el progreso de las PyMEs, que son el motor económico que mueve a un País.

Al mismo tiempo, Aponte Rodríguez aseguró que va en contra de la tendencia actual en los Estados Unidos donde muchos estados han promulgado leyes que prohíben la eliminación del papel moneda como método de pago. Inclusive actualmente está ante la consideración del Congreso federal un proyecto de ley bipartita, llamado el “Payment Choice Act”, el cual prohibiría la eliminación del papel moneda como método de pago.

“Esta medida no representa una solución y todo ofrecimiento de alivio contributivo, va atado a la decisión de la Junta de Control Fiscal. El continuar insistiendo e invertir dinero del erario público para impulsar medidas punitivas que van en detrimento del comerciante y el consumidor, no adelantan y no facilitan una mayor accesibilidad a servicios. Ya se cumple en todo establecimiento con la ley de brindar dos alternativas de pago en cada establecimientoʺ, indicó Aponte Rodríguez.

La presidenta del CUD considera que la medida no se ajusta a las necesidades del consumidor y está a destiempo. Con el proyecto aseguró que todos los sectores comerciales pierden y prácticamente el ganador en toda esta medida es la banca, pues prácticamente estaríamos destinados y restringidos no solo a nivel del consumidor local, sino de todo visitante, que se vea imposibilitado de tener la libertad o facilidad de compra.

ʺEl pedido de las PyMES es sencillo; sean más facilitadores, creen condiciones óptimas para un desarrollo sostenible. Esto solo nos crea mayor incertidumbre. Esto atrasa el desarrollo económico de un país por acciones mal planificadas y sin un fundamento. Las PyMEs no pueden continuar siendo un conejillo de indias, para imponer medidas que, a toda luz, facilitaría un sector (la banca) y nos ocasionaría cargos operacionales a los ya impuestosʺ, concluyó la líder del CUD.

La presidenta del CUD, exhortó a la Asamblea Legislativa a utilizar esa misma energía con la que radican proyectos para adelantar beneficios en favor de los pequeños y medianos comerciantes en Puerto Rico.