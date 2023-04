Celivelys Rivera envía mensaje a quienes han preguntado por ella

Celivelys Rivera, la joven que el pasado mes de febrero salió de su hogar y desapareció siendo encontrada posteriormente por las autoridades en el área de Canóvanas, envió un mensaje a través de sus redes sociales para todas las personas que han preguntado si se encuentra bien.

Fue a través de Facebook que escribió un mensaje de agradecimiento por el apoyo brindado en los pasados meses tras la situación que vivió tanto ella como su familia.

“Quiero darle las gracias a las personas que de alguna manera u otra han estado presente. Me rodeo de gente con un corazón hermoso. Todos han preguntado como me siento, han orado y enviado buenas vibras. PUERTO RICO GRACIAS por hacernos sentir especial. GRACIAS por estar conmigo en este proceso y respetarlo”, fue el mensaje que escribió.

¿Qué ocurrió?

En febrero, Celivelys Rivera, salió de su hogar sin su teléfono celular y fue reportada desaparecida. Días después fue encontrada en el área de Canóvanas, deshidratada y desorientada.

“Gracias Señor! Le hace falta ayuda urgente. Ella se trancó y no quería”, dijo el padre de la mujer Héctor Rivera Alamo en ese momento a los medios de comunicación. “Papi me siento mal y señaló la mente. Tuvimos como tres horas. El esposo la llevó a Capestrano y como es voluntario ella no quiso”, añadió el padre de la fémina el día que la encontraron.

Según información que se ha brindado a los medios de comunicación, Rivera, pasó por un episodio de depresión post-parto.

“Yo estoy claro”: Benjamín Rivera rechaza ser un maltratante

“Yo estoy claro de que yo no soy un maltratante”. Así reaccionó el locutor Benjamín Rivera sobre los comentarios en redes sociales donde personas lo han señalado como “un abusador” y se han burlado de él por ser una persona con diversidad funcional.

“Son un sin número de comentarios que he leído. Me duele, pero no tanto en el aspecto de lo que comentan sobre mí. Es como sociedad. Yo estoy claro de que yo estoy feliz, yo estoy claro de que yo no soy un maltratante, un abusador. (sic.)”, aseguró el locutor en entrevista con NotiCentro (WAPA) el pasado 27 de febrero.

“La decisión de ella (Celivelys Rivera), de amarme incondicionalmente, no debe ser motivo de burla. Al final del día, no se estaban burlando solamente de mí, sino de la persona, de mi esposa. Ella está pasando por un momento bien difícil. (sic.)”, añadió.

“Ella preguntó por mi rápido que la estabilizaron. En todo este tiempo que estuvo en el hospital, estuvimos en comunicación y yo la estuve visitando”, dijo el locutor.

La joven madre ya se encuentra en sus hogar con su esposo y su hija luego de recibir atención médica.