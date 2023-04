Gobernador favorece que se reglamenten los alquileres a corto plazo a nivel isla

El gobernador Pedro Pierluisi dijo el miércoles, que favorece que se reglamente a nivel Isla los alquileres a corto plazo.

“Ahí lo que se debe hacer es reglamentar el asunto a nivel estatal para no tener 78 diferentes reglamentos aplicándoles a los alquileres de corto plazo. Yo estoy a favor de que se reglamente a nivel estatal. El secretario auxiliar de Legislación y Reglamentación (Carlos Rivera Justiniano) ha estado informando si mal no recuerdo, al representante José Rivera Madera que tiene un proyecto ante la consideración de su comisión”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“Debe haber un registro a nivel estatal. Debe estar ubicado en la Compañía de Turismo. En ese registro, para cada propiedad que se esté alquilando a corto plazo, debe certificarse que la propiedad que se está pagando el impuesto por habitación de hotel que le aplica, número uno, también que se esté pagando patentes municipales, número dos; número tres, que se está pagando CRIM. Es decir, que la propiedad no está exenta como una propiedad principal residencial como primera propiedad que no pague CRIM; De igual manera, que se está cumpliendo con los códigos de orden municipal, por ejemplo, manejo de desperdicios, ruido en la propiedad y demás, creo que ahí cubrí todo”, añadió.

Al ser cuestionado sobre si se restringiese el uso de la propiedad privada, el gobernador contestó: “No. No favorezco que se esté restringiendo el uso de propiedad privada. Les recuerdo a todos, que la inmensa mayoría de d las propiedades que se alquilan en Puerto Rico, fácilmente el 90 por ciento son propiedades de gente de Puerto Rico que tienen todo el derecho de alquilar sus propiedades y tener un ingreso adicional”, dijo el gobernador.

“Lo importante es que haya un reglamento, que paguen lo que tengan que pagar, que se registren, que cumplan con los códigos de orden municipales, esa es mi postura”, añadió.

De paso, el gobernador instó a la Legislatura a repensar su postura en torno a un proyecto de ley que propuso y que busca elevar los topes para que se considere una propiedad una de interés social.

“Yo espero que el Senado reconsidere el voto en contra del proyecto que aumenta los topes para las viviendas de interés social, espero que se reconsidere porque fue un error, malinterpretaron el proyecto. Eso es indispensable, la propia industria lo está pidiendo. Ahora mismo, no tenemos construcción de vivienda para la venta porque no es viable con los topes actuales”, dijo.

De otra parte, reconoció que, si bien uno de sus hijos maneja unas 200 propiedades de Airbnb como administrador, es una muestra minúscula dentro de un universo de 18,000 propiedades.

“Sí mi hijo administra alquileres de corto plazo que son de terceros, estamos hablando de 18 mil propiedades de alquiler de corto plazo, en el caso de él, está administrando alrededor de 200 propiedades, eso no tiene mayor peso. Mi postura tiene que ver con el bienestar de todos los puertorriqueños, no con uno en particular. Aquí estamos hablando de miles, miles, decenas de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas, y otros, que alquilan sus propiedades a corto plazo y genera un ingreso y es legal”, concluyó.