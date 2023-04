“El problema no es la procuradora, es el Gobernador”: Alcaldesa de Morovis luego de que se retirara nombramiento a la OPM

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, salió hoy en defensa de Vilmarie Rivera Sierra, quien pidió que retiraran su nombramiento como procuradora designada de las mujeres, y la emprendió contra el gobernador Pedro Pierluisi por no convencer a la delegación del Partido Nuevo Progresista en el Senado para su confirmación.

“El problema no es la procuradora, es el Gobernador, quien no tuvo la entereza de carácter de convencer a la delegación de su partido en el Senado”, dijo en declaraciones escritas.

Sus expresiones surgen luego de que ayer el gobernador dijo que buscará una candidata para ocupar la Procuraduría de la Mujer “que no levante pasiones”.

“Es insólito que Pierluisi no pudo convencer, no a todos, al menos a algunos de los senadores de su propio partido para que se lograra la confirmación de Vilmarie Rivera Sierra. Mientras ellos no pueden ponerse de acuerdo, continúan los casos de violencia de género y el País carece de un plan claro, consistente y medible para tratar este mal social. Yo insisto, a quien vayan a nominar, debe tener los más altos estándares profesionales, de experiencia y de compromiso. Las mujeres no merecemos menos que eso”, finalizó Maldonado González.

Maldonado González había señalado previamente que la mujer a ser nominada debía tener todas las cualidades de María Dolores ‘Tati’ Fernós, primera mujer en ocupar dicha posición, nominada y confirmada durante el cuatrienio de Sila María Calderón.

“Ese es el estándar más alto y a eso es que debemos aspirar”, dijo.

La Oficina está sin directora en propiedad desde inicios de agosto del año pasado. Luego de su salida, Vilmarie Rivera Sierra señaló a la prensa que se sintió “violentada” en el proceso de su nombramiento, y sostuvo que su mayor preocupación es el futuro de la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres, una agencia que encontró prácticamente inoperante y estrangulada por la falta de recursos económicos.