Pierluisi buscará alguien que “no levante pasiones” para dirigir la Procuraduría de las Mujeres

El gobernador Pedro Pierluisi dijo el martes que buscará una candidata para ocupar la Procuraduría de la Mujer “que no levante pasiones”.

“Tengo que renovar la búsqueda, buscar a una persona idónea para dirigir esa oficina. Tan pronto la identifique, haré esa designación. Esto acaba de ocurrir, ahora tengo que pedirle a mi equipo que identifique candidatas. Esto que pasó es desafortunado porque. Bueno, cada vez que yo hago una designación y no cuenta con los votos del Senado es algo negativo. Pues, para la próxima designación tendré que hacer un gran esfuerzo para tratar de encontrar a alguien que pase ese aval, y eso es lo que va a pasar aquí. Puede que me tome un tiempo porque (tengo que) tratar de que la próxima designada no encuentre un escollo como el que acaba de encontrar Vilmarie Rivera”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Cuestionado sobre si la licenciada Madeline Bermúdez, procuradora interina de las Mujeres, pudiera ser designada al cargo formalmente, Pierluisi Urrutia contestó “Lo que yo peudo decir es que ella ha estado haciendo su trabajo, pero esto es una decisión difícil porque la persona que yo desine tengo que hacer un esfuerzo casi sobre humano para que complazca a una mayoría del Senado. Obviamente esto no es fácil. Aquí algunos por una razón y otros por otra, pues pueden estar a favor y en contra de una nominada y yo tengo que encontrar a alguien que no levante algunas pasiones, por expresarlo de alguna manera, no levante demasiadas pasiones de un lado y del otro. Tenemos un sector conservador y uno progresista o liberal en ese Senado y yo tengo que tratar de reconciliar esto para que me aprueben a alguien con la mayoría de los votos”.

Asimismo, Pierluisi Urrutia recordó sus candidatos que fueron rechazados por el Senado. “En todo momento defendí la designación. La defendió mi equipo. Gracias a Dios esto no ha pasado tanto. Pasó con Larry Seilhamer y me dolió muchísimo. Pasó con el juez Rodríguez Casillas y me dolió muchísimo, por dar dos ejemplos. Ahora pasó con Vilmarie Rivera y también me dolió muchísimo. Ahora, son cientos los nombramientos que se han confirmado. De cuando en cuando pasan estas cosas. No son agradables en lo más mínimo y voy a hacer un gran esfuerzo porque me doy cuenta de lo que ha ocurrido aquí, de buscar a una persona que logre los 14 votos que son necesarios. Y eso es una realidad, yo designo y allá confirman, y son 14 los que tienen que consentir”, concluyó.

“Me sentí violentada”: Vilmarie Rivera Sierra ante ataques de quienes se oponían a su nombramiento

Tras retirar su designación para la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), Vilmarie Rivera Sierra, expresó que se sintió violentada por el escrutinio público con las críticas realizadas desde varios sectores que se oponían a que esta ocupara el cargo.

Rivera Sierra aseguró en entrevista con la periodista Milly Méndez en Radio Isla 1320 que nunca había vivido la violencia como la vivió en los pasados meses con los comentarios que se realizaron sobre ella y su familia en los medios de comunicación por parte de personas de sus detractores.

Una de las razones por las cuales accedió a que se retirara su nombramiento fue porque confirmó que no se le evaluaría de manera justa. Además, de que Fortaleza le comunicó que el Senado de Puerto Rico no tenía los votos necesarios para confirmarla.

“Durante todo el proceso ha quedado demostrado que no se iba a evaluar justamente, mi trayectoria profesional ni mis ideas. ¿Para qué continuar con el proceso que realmente no iba a abonar en nada y que iba a continuar perpretando la situación sobretodo en mi familia? Mi hijo es menor de edad y mi hijo hasta en un programa salió dos veces su foto, fueron muchas cosas como familia que tuvimos que a pasar, sabíamos que iba a ser difícil este proceso, pero pensando en ellos tomé la decisión”, expresó Rivera Sierra.

“Tomé la decisión por mi familia y porque entendía que no valía de nada continuar en un proceso en el que me sentía violentada, sentía que no se estaba haciendo una evaluación justa y que por más que yo dijera que había sido escogida por el señor, ni eso iban a ponderar. A mi me pusieron en una situación que ciertamente, yo he tenido un matrimonio muy respetuoso de 27 años y nunca he vivido la violencia y yo me sentí totalmente violentada en este proceso, yo sentí y viví lo que era la violencia, ese maltrato psicológico, el maltrato verbal, personas que ni siquiera me conocían, desde abortistas, izquierdistas, lo último que hicieron fue que dijeron que tenía que ser excomulgada de la iglesia católica”, añadió.

Por otra parte, negó que desde el ejecutivo recibiera presiones para retirar su nombramiento luego de que se supiera que no tenía los votos necesarios.

“Yo recibo una comunicación por parte de Fortaleza donde me indican que el Senado le indicó que tenía solo 11 votos a favor y 17 en contra, que si iban a retirar la nominación. Mi respuesta en esa primera ocasión fue que no que quería que continuaran con el proceso para que validara quiénes estaban a favor o en contra, al próximo día tengo que decir que después de haberlo pensado, sobretodo pensado en mi familia que han sido los que han sido bien afectados por esta situación y por todas las cosas que han dicho de mi ciertas y no ciertas, tomé la decisión de que se retirara (el nombramiento)”, indicó.

“Presa de la situación política”

Luego de que el gobernador Pedro Pierluisi anunciara que retiró el nombramiento de Vilmarie Rivera Sierra como procuradora de las Mujeres, esta indicó en declaraciones escritas que cayó “presa de la situación política e ideológica que vive nuestro país”.

A través de un comunicado, Rivera Sierra aseguró que no recibió “un trato digno ni una evaluación justa de mis conocimientos y experiencias profesionales ni sobre el plan de trabajo que presenté para lo que sería esta nueva etapa de la Procuradoría de las Mujeres”.

“Lamento mucho que en el proceso legislativo de confirmación no se me haya permitido ejercer ese cargo, para el que estoy preparada por mi conocimiento, experiencia y requisitos del cargo. Me queda claro que caí presa de la situación política e ideológica que vive nuestro país. No recibí un trato digno ni una evaluación justa de mis conocimientos y experiencias profesionales ni sobre el plan de trabajo que presenté para lo que sería esta nueva etapa de la Procuradoría de las Mujeres”, expresó en declaraciones escritas.

En una comunicación el gobernador de Puerto Rico anunció que mientras tanto la Lcda. Madeline Bermúdez asumirá el cargo de manera interina.