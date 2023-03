Gobernador retira nombramiento de la Procuradora de la Mujer

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, retiró en nombramiento de Vilmarie Rivera Sierra para la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM).

Según una comunicación realizada por La Fortaleza, el retiro del nombramiento se da por petición de la propia procuradora.

“Hoy, a petición de la señora Vilmarie Rivera Sierra, estoy retirando su designación como Procuradora de las Mujeres ante el Senado de Puerto Rico. Agradezco a la señora Rivera Sierra por su disponibilidad para aceptar esa encomienda y por su compromiso incuestionable con el bienestar de la mujer puertorriqueña”, expresó el gobernador.

Pierluisi anunció que mientras tanto la Lcda. Madeline Bermúdez asumirá el cargo de manera interina.

“Estoy seguro de que ella continuará siendo una aliada en la lucha que tenemos como gobierno y sociedad de erradicar el mal social de la violencia de género que tanto nos afecta. Aunque lamento el desenlace de esta designación, nuestro pueblo puede estar tranquilo de que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres continuará cumpliendo su misión bajo las riendas de la Lcda. Madeline Bermúdez, quien asumirá el cargo de Procuradora de forma interina”, añadió.

Más temprano a preguntas de la prensa sobre si Rivera Sierra no contaba con los votos para ser confirmada, el primer mandatario contestó: “cada cual debe ejercer su juicio. Mi juicio es que tiene las cualidades, la experiencia el juicio, el compromiso. Pero tengo que respetar a los miembros del Senado si discrepan de ese juicio. Por algo tenemos un sistema que funciona que el gobernador nombra, pero es el Senado el que confirma o no. En ocasiones, me desagradan esas decisiones, de que en ocasiones no confirman nombramientos que yo he hecho, pero tengo que respetar. Si ese es el caso, pues tendré que designar a otra persona”.

Durante esta semana el presidente del Senado, José Luis Dalmau, reveló que la designada no tenía los votos necesarios para ser confirmada.