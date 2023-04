Condenan expresiones de Pierluisi y Mellado sobre baja natalidad en el país ‘por culpa de las mujeres’

Luego de que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, exhortara a las parejas del país a tener hijos ante la baja natalidad reflejada en el Censo, el Comité de Mujeres y Asuntos de Género del Colegio Profesional de Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) condenó las expresiones realizadas que adjudicaron a las mujeres la culpa de la baja natalidad en el país.

Jenniffer Montalvo, quien es parte del Comité de Mujeres y Asuntos de Género del Colegio, indicó que “el Estado tiene la obligación de construir todo un ecosistema con perspectiva de género, de cuidado y acompañamiento en este proceso de crianza, por que las mujeres estamos solas en este país”.

“Hay que repensar la manera en que acompañamos y cuidamos a las mujeres para que estén interesadas en tener hijos, hijas e hijes”, añadió.

“Tenemos unas políticas históricas focalizadas y fragmentadas para la población empobrecida de este país, al mismo tiempo que observamos cómo las mujeres de clase media y media alta de la población tampoco cuentan con los recursos para tener hijos. No hay un interés porque no tenemos las condiciones para poder tener una vida digna nosotras, y mucho menos las condiciones de cuidado y de acompañamiento que necesitan también nuestras crías”, subrayó

Enid Pérez, quien también forma parte del comité indicó, por su parte, que este asunto es uno que refleja “la desvalorización” de la clase política para atender asuntos de prioridad para la mujer.

Pérez dijo que “hace décadas hemos observado una violencia estructural arraigada en el sistema de gobierno”.

“Las mujeres fueron sometidas a esterilizaciones y ahora con la natalidad baja se pretende lo contrario. Adjudicar el bajo porcentaje de natalidad a que ´las mujeres no quieren parir´ lleva un mensaje contrario a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y sobre todo deja claro que se continúa tomando decisiones sobre las vidas de las mujeres en este país desde un enfoque patriarcal”, comentó Pérez.

Aseguró que aún bajo el estado de emergencia por violencia de género las instituciones gubernamentales siguen violentando a las mujeres “en algo tan particular sobre el derecho a tener hijos o no”.

“¿Cómo se pretende cuestionar que las mujeres no quieran parir al mismo tiempo que no hay un sistema de salud eficiente, no hay vivienda segura y asequible para las mujeres, tenemos un sistema de educación colapsado para los hijos, hijas e hijes? No podemos hablar de natalidad si no tenemos un sistema que nos garantice la seguridad y bienestar de las mujeres y familias en el país”, agregó Pérez.

Dijo además que el retiro del nombramiento de Vilmarie Rivera Sierra para dirigir la Procuraduría de las Mujeres fue otro ejemplo de “la falta de consideración que ha tenido el sector político desde la Legislatura para poder confirmar nombramientos como este, uno que se considera tan importante. Vimos como desde la legislatura se empezaron a enviar mensajes de votos insuficientes. Esto deja ver que no es una prioridad el asunto de las mujeres en la política pública y como no se permite que las mujeres tomen poder sobre sus vidas a través de la política pública”.

El Comité exigió a las autoridades del país a detener todas las acciones que a diario se cometen en contra de la mujer y a trabajar por sus derechos y vida digna.

Pierluisi pide a las parejas jóvenes que tengan hijos ante baja en natalidad

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que le preocupan los datos del Censo, específicamente, los que señalan la baja en la natalidad.

“Eso es lo que más nos está impactando al presente. Esto es una cuestión de motivar a las parejas y a la gente joven de que no pierdan confianza en el futuro. Que es positivo para Puerto Rico aumentar nuestra población”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Cuestionado si hará una campaña educativa para fomentar la natalidad, Pierluisi Urrutia contestó que “se pueden hacer y se deben hacer y yo lo debo verbalizar cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo”.

Pierluisi Urrutia mencionó que ahora aplica el crédito por hijos menores dependientes (Child Tax Credit) como un incentivo. Pero en términos de un plan concreto para fomentar la natalidad en Puerto Rico, expresó que es algo que hay que evaluar “buscando formas y maneras de propiciar esto”.

Según el gobernador el renglón de la natalidad es el preocupante, porque a su juicio la emigración se ha controlado.

“El 2 por ciento ese viene primordialmente por la baja en natalidad”, sostuvo.

Como Puerto Rico se perfila como un país mayormente de personas de la tercera edad, el gobernador explicó lo que hará para mantener a ese grupo poblacional activo.

“Ahí lo que estamos haciendo, es que con los adelantos en la tecnología y en la salud, vemos que la gente está pudiendo trabajar por más tiempo en sus vidas y vemos que muchas de estas personas quieren trabajar. Quizás no las 8 o 10 horas que trabajaban antes, pero están dispuestos a trabajar a tiempo parcial y lo estamos propiciando en el gobierno para maestros, policías y trabajadores sociales retirados o retiradas regresen al servicio público. Hemos legislado y lo estamos propiciando”, expresó.

Posteriormente el secretario de Salud señaló que el problema de natalidad en la isla es porque “las mujeres no quieren parir”.