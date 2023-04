Caguas se convertirá en la Ciudad de Jerusalén.

El Paseo de las Artes de Caguas se convertirá por segunda ocasión en La Ciudad de Jerusalén, el próximo domingo (Domingo de Resurrección) a partir de las 3:30 p.m. El evento familiar cerrará con la presentación de la obra The Passion 5, espectáculo que presentará a través de la danza, la vida, muerte y resurrección de Jesús.

Como parte de las actividades del mes de abril del evento mensual gratuito denominado FaithStival Criollo, La Ciudad de Jerusalén incluirá entre otros; un taller con El Alfarero (Mario Ríos y familia), y en donde los presentes podrán experimentar lo que es hacer una vasija. En adición a esto habrá juegos para niños, granja de animales, y la participación del payaso Jack. Acción social con regalos para la comunidad, orientación y ayuda al ciudadanos conforme a sus necesidades. Para ambientar la época, habrá música contemporánea, y también de los tiempos de Jesús. Venta de comida tanto nacional como internacional (mediterránea), y mucho más. Como pre show del espectáculo con banda en vivo.

Como cierre y a partir de las 6:30 p.m., dará inicio la magna producción The Passion 5 “In the Power of the Holy Spirit”, evento que ya se ha convertido en un clásico de las familias dentro de la Semana Mayor. La puesta se enfocará en la presencia del Espiritú Santo, el poder sobre Jesús y en sus discípulos.

Con más de 60 bailarines, la más reciente propuesta teatral incluirá nuevos vestuarios y escenas, y contará como protagonistas con Hycliff Soler (Director de la Academia Dánzale) y que representará a Jesús, y la primera bailarina puertorriqueña Laura Valentín (Directora de la academia Centro Danza) como satanás. El espectáculo contará con un equipo de coreógrafos de primera compuesto por: Laura Valentín, Hycliff Soler, Lunail Colón, Ircamar García, Amarilys Rodríguez, Kantareh Román, Yeranthony Martínez y Kiara Pita.

Bajo una producción de SDF Inc. y en colaboración con la Casa de Restauración Senderos de la Fe Inc. y el Municipio Autónomo de Caguas y su oficina de Base de Fe. Los interesados en recibir más información del evento gratuito para el pueblo, pueden acceder su página de Facebook bajo Faithstival Criollo o llamando 787-646-4437.