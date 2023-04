Se registra quinto feminicidio del 2023

El quinto feminicidio en lo que va del año 2023 se registró anoche en Aibonito cuando Robert Feliciano Medina asesinó a balazos a su pareja Lilliam Haydée Vázquez Santiago.

El hombre tenía licencia y poseía dos armas de fuego. Las autoridades detuvieron al feminicida luego de los hechos violentos cerca del lugar de los hechos.

Según explicó Roberto Rivera, comisionado auxiliar de Investigaciones Especiales de la Policía, Vázquez Santiago salió de su hogar para ir al supermercado cerca de las 8:10 de la noche cuando fue interceptada por el padre de su hijo adolescente en la calle Julio Cintrón de Aibonito. El hombre le disparó en diez ocasiones. La mujer falleció mientras esperaba ser trasladada al hospital. Tenía 47 años de edad. Feliciano Medina se marchó del lugar de los hechos.

Rivera explicó esta mañana que no existían querellas previas por violencia de género entre Feliciano Medina y Vázquez Santiago, quienes llevaban 18 años de relación. Sin embargo, sostuvo que la investigación apunta a que el hombre le quitó la vida a la madre de su hijo cuando ella determinó terminar la relación.

“Estaban en el proceso de culminar su relación y parece que él dentro de ello, posiblemente pensando en que podía existir alguien más, en estos celos, pues desembocó en que tomara la fatal decisión de darle muerte”, explicó Rivera en entrevista radial (WKAQ 580). El oficial indicó que activaron inmediatamente el protocolo de feminicidios.

Van dos feminicidios más que el año pasado a la misma fecha. Las víctimas en el 2023 han sido: María Colindra Rivera Montero, de 66 años, Ivette Vélez Flores, de 61 años, Katherine Duque Bruno, de 44 años y Carmen Torruella, de 60 años.

Rivera indicó que hoy presentarán la prueba para radicar el caso contra Feliciano Medina.

La víctima fatal operaba un negocio de uñas en Aibonito donde era muy conocida. Era madre de cuatro.

Por su parte la directora ejecutiva de Matria, Amarilis Pagán, lamentó que en momentos en que se siguen registrando feminicidios no haya una Procuradora de la Mujer. Pagán dijo que no hay mucha esperanza porque al tener una nominada con los requisitos para ser Procuradora de las Mujeres —como el caso de Vilmarie Rievra Sierra— en el Senado por motivaciones ideológicas no le dan paso. Pagán recordó que hay una red de organizaciones a través de todo Puerto Rico para darle servicio a las mujeres víctimas de violencia de género. Hizo un llamado a las mujeres en situaciones de violencia para que se comuniquen a la línea de ayuda: 787-489-0022.

Puedes ver esta entrevista reciente a la Oficial de Cumplimiento de lo que fue el Comité PARE:

Si sientes que estás en una situación de riesgo, puedes llamar a estos números para ayuda: