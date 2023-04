“En todas las familias hay personas que cometen errores”: Pierluisi ante rumores de arresto a sus primos

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, aseguró que de ocurrir alguna acusación en contra de sus primos, Walter Pierluisi o Eduardo Pierluisi, estos deberán pagar e indicó que en “todas las familias hay personas que cometen errores”.

“En todas las familias hay personas que cometen errores, la mía no es excepción”, expresó Pierluisi en entrevista con NotiUno 630.

Sin embargo, al igual que indicó en su mensaje de estado de situación, el primer mandatario aseguró que en su administración no habrá tolerancia a ningún acto de corrupción, incluso con sus familiares cuyas oficinas fueron allanadas el pasado mes de octubre.

“Aquí no hay impunidad, no importa quién tú seas a quien conozcas, no importa de dónde vengas, de quién eres familia, olvídate de eso, esto es cero tolerancia a la corrupción y aquí todos estamos en el mismo barco en contra de ese mal”, expresó.

“En toda familia tú vas a tener a alguien que falla y yo como familiar, si eso ocurre en la mía me va a apenar, pero vuelvo y digo, como gobernador esto es cero tolerancia, no hay excepciones, si pasara que yo no tengo el detalle, que fallaron y esos primos, pues entonces van a tener que responder”, añadió.

Pierluisi volvió a repetir que cuando salió a relucir la información sobre el arresto de sus primos se canceló el contrato que estos tenían con el Departamento de la Vivienda.

En octubre del 2022, las oficinas de Walter Pierluisi y Eduardo Pierluisi fueron allanadas por las autoridades federales.

American Management es una empresa que se dedica al mantenimiento de edificios públicos administrados por la Administración de Vivienda Pública del gobierno de Puerto Rico.

Según publicó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), publicó que además del negocio de administración de residenciales públicos, actividad por la que las autoridades federales conducen una pesquisa que involucra a Walter y Eduardo Pierluisi Isern, las familias Pierluisi Isern y Pierluisi González-Coya tienen más de una veintena de empresas activas en el área de las bienes raíces, la consultoría y la administración de negocios e inmuebles.

De las 21 corporaciones y compañías de responsabilidad limitada en Puerto Rico, y tres adicionales creadas en el estado de Florida que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) identificó como vinculadas con Walter y Eduardo Pierluisi Isern, American Management and Administration Corp., y Puerto Rico Economic and Housing Development han tenido contratos con el Gobierno de Puerto Rico y municipios, según la Oficina del Contralor (OCPR).