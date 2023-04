Continúa la guerra en el PPD por situación con el alcalde de Ponce

Luego de que el exjuez Carlos Vizcarrondo renunciara a la delegación presidencial para integrarse al comité municipal del Partido Popular Democrático (PPD) en Ponce por el rechazo del ente municipal, el comisionado electoral alterno de esa colectividad, Jorge Colberg Toro dijo que la postura del liderato local en la Perla del Sur no es compatible con el reglamento del organismo a nivel central, ya que es facultad del presidente nombrar un delegado en la estructura municipal.

En entrevista con Metro Puerto Rico, Colberg Toro explicó que la designación de un delegado presidencial es un poder inherente del presidente del partido, o sea los comités municipales no tienen ninguna injerencia porque es un nombramiento del máximo líder que supervisa el proceso de reorganización de los comités municipales. “Hay que recordar que reglamentariamente los comités municipales, los 78 comités municipales y todos los organismos del partido se supone que estén reorganizados en los primeros dos años y el municipio de Ponce es uno de los municipios que no ha concluido su reorganización”, comentó

Aseguró que lo que hizo el presidente del PPD fue designar a Vizcarrondo, quien fue juez del Tribunal de Apelaciones y presidente de la Cámara de Representantes, para que lograra terminar el proceso de reorganización y tener constantemente, a nivel central, información de cómo va el proceso.

El comisionado electoral alterno aclaró que, reglamentariamente, un presidente de comité municipal solo se puede remover cuando hay una acusación formal y hay una determinación de causa probable. “En el caso de Ponce eso no ha ocurrido, el municipio está oficialmente bajo investigación del Departamento de Justicia y del panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) y hay información a nivel federal”, dijo.

“No hay ninguna razón —ni entendemos cuál es la lógica— de convocar un comité municipal para que se haga un nombramiento donde ellos no tienen injerencia porque eso es una potestad que tiene el presidente del partido que no tiene que consultarle a nadie y una cosa es decir que ellos quieren apoyar al alcalde, no hay problema con eso, pero hacer una expresión de que no se va a actuar o no se le va a permitir a un delegado presidencial hacer su función, eso viola el reglamento del partido”, reiteró Colberg Toro.

Por otra parte, comentó que el comité ponceño hizo una reunión de la cual no le informaron a nadie a nivel central del partido y que no sabe exactamente qué es lo que plantearon o acordaron. Además, aseguró que no han recibido comunicación radicada en la secretaría del partido.

“Una vez recibamos esa comunicación, dependiendo de su contenido, si es un contenido de una expresión general de que el alcalde cuenta con el apoyo del comité, pues no hay controversia. Pero si la expresión del comité municipal, como se ha adelantado públicamente es que hubo un rechazo y no se va a colaborar con un delegado presidencial que nombra el presidente, eso es violatorio del reglamento y se exponen a sanciones, múltiples sanciones”, sentenció el exrepresentante.

“Lo que haga el partido lo veremos en los próximos días, ya que oficialmente no hemos recibido una comunicación del comité municipal planteando cuales son los puntos particulares que ellos quieren señalar a nivel central pues no se ha decidido nada, y lo que le hemos señalado es que los delegados presidenciales no necesitan el aval de los comités municipales”, concluyó.