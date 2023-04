Causa para arresto contra imputado de asesinar a su esposa en Aibonito

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que la Fiscalía de Aibonito presentó hoy, lunes, cargos contra Roberto Feliciano Martínez, por el asesinato de su esposa Lilliam Haydee Vázquez Santiago, perpetrado anoche frente a una égida en el municipio de Aibonito.

Según la investigación, mientras la víctima transitaba por la calle Julio Cintrón, su esposo impactó su vehículo de motor por la parte posterior. Luego, se bajó de su auto y le propinó varios disparos a la mujer en diferentes partes del cuerpo. Vázquez Santiago falleció en el lugar de los hechos a consecuencia de las heridas de bala.

Por estos hechos, las fiscales Nailymar Arroyo Colón y Tania Delgado Corcino le formularon cargos de asesinato en la modalidad de feminicidio, disparar un arma de fuego en violación de la Ley de Armas y poner en riesgo la seguridad al disparar en un lugar público.

El arma de fuego utilizada para la comisión del delito fue ocupada y el victimario confesó los hechos. La agente del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Negociado de la Policía, Layne Lebrón Vega trabajó en la investigación del caso.

La jueza Marieli Paradizo Pérez, del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito, determinó causa para arresto por todos los delitos imputados por el Ministerio Público y fijó una fianza de $4.5 millones; $1.5 millones por cada cargo. El hombre será ingresado hoy en una institución penal.

“En este caso no se registran querellas ni órdenes de protección vigentes. Pero sabemos que la violencia siempre da señales. Nuestro llamado a todo aquel que presencia un acto de violencia doméstica es que lo denuncien, que no lo subestimen o lo normalicen, pues puede costar una vida. El Departamento de Justicia procesa estos casos con mucho rigor, pero nuestro deseo es erradicar la violencia de género y no tener que procesar ni uno más”, expresó el secretario de Justicia.

La vista preliminar fue señalada para el 17 de abril a las 9:00 a.m.

Mujer asesinada en Aibonito estaba en proceso de separación de su pareja

Los “celos enfermizos” pudieran ser la causa del quinto feminicidio en lo va que de año.

Según el teniente Coronel Roberto Rivera, comisionado auxiliar de investigaciones criminales, la victima identificada como Lilliam Hayde Vázquez Santiago, de 47 años, se encontraba en proceso de separación su pareja, Roberto Feliciano Martínez, quien actualmente figura como sospechoso del crimen y se encuentra bajo custodia de las autoridades.

El teniente Rivera detalló a Telenoticias que la pareja llevaba 18 años de relación, tenía un hijo en común, y no tenían incidentes previos. La mujer tenía otras tres hijas de una relación previa.

Rivera indicó, además, que el hombre poseía licencias de portación de armas, por lo que se le ocupó una adicional que tenía inscrita.

“Estamos trabajando con las circunstancias. Todo apunta a los celos de parte de él hacia ella. Vamos a seguir elaborando hoy todo para que se pueda hacer una radicación de cargos”, dijo Rivera.

“Estos celos enfermizos, este tipo de personas con una capacidad inferior pensando todavía que ‘si no es mía no es de nadie’, así que privó a un hijo que tienen en común y a otras tres muchachas, de su señora madre”, sostuvo.

Al momento, Rivera indicó que tienen un testigo y trabajan con otras personas que pudieron observar los hechos.

“Es un caso que está muy bien encaminado”, manifestó.

En lo que va del año 2023 se han registrado cinco feminicidios íntimos. Las víctimas han sido: Lilliam Haydée Vázquez Santiago, de 47 años, María Colindra Rivera Montero, de 66 años, Ivette Vélez Flores, de 61 años, Katherine Duque Bruno, de 44 años y Carmen Torruella, de 60 años.

