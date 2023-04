ASSMCA pide presupuesto de $158,490,000 para nuevo año fiscal

El administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Carlos Rodríguez Mateo, presentó el lunes ante la Asamblea Legislativa el presupuesto para la agencia de $158,490,000, para el nuevo año fiscal 2023-2024, el cual incluye un aumento de $7,040,238 para mejorar los servicios y operaciones en los tres hospitales psiquiátricos de la agencia.

En una vista pública que realizó la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes sobre el presupuesto de la agencia, Rodríguez Mateo destacó la necesidad de que se apruebe el presupuesto solicitado con el propósito de garantizar la eficiencia fiscal operacional, al tiempo que se mantienen servicios directos para atender los problemas de salud mental y adicción en Puerto Rico.

“El aumento que se solicita será utilizado para proveer servicios esenciales de salud mental, tratamiento de sustancias, servicios de apoyo a personas sin hogar y cumplir cabalmente con la inspección y otorgación de licencias a proveedores de servicios de salud mental y sustancias en Puerto Rico. Con el presupuesto solicitado, la ASSMCA podrá mantener su operación dentro de un marco de las necesidades que tiene la sociedad puertorriqueña”, expresó Rodríguez Mateo durante la vista que evalúa la Resolución de la Cámara 454.

Desglose de presupuesto solicitado:

En el memorial explicativo, el administrador de ASSMCA detalló que de los $158,490,000; $25,077,000 están destinados para el Pago de Pensiones (Pay As You Go); $24,723,000 para el pago de nómina, $8,888,000 para el pago de deuda de años anteriores y $7,865,000 en Asignaciones Especiales por la Legislatura para entidades sin fin de lucro. También, $1,350,000 para Incentivos y Aportaciones dirigidas al Bienestar de la Ciudadanía, lo que dejaría a la ASSMCA con un presupuesto operacional de $90,587,000.

Este presupuesto operacional incluye la cantidad de $22,545,000 adicionales, para garantizar la continuidad y mejora a los servicios y facilidades que componen los programas de la ASSMCA.

“Queremos enfatizar que como requerimiento para estar en cumplimiento con las Agencias y Organismos Reguladores tales como Joint Commission, Medicare, SARAF y poder obtener las debidas certificaciones, se requiere que los tres Hospitales de Psiquiatría del Gobierno ofrezcan los servicios y mantengan una operación que los haga merecedores de dichas acreditaciones. Es por ello, que para mantener el buen funcionamiento y operación de estos, la ASSMCA solicita un aumento de $7,040,238 que se desglosa en $1,650,000 para el Hospital de Psiquiatría General, $1,439,145 para el Hospital de Psiquiatría Forense en Ponce y $3,951,093 para el Hospital de Psiquiatría Forense en Río Piedras. Es importante señalar, que obtuvimos la acreditación de la Joint Comimission la cual debemos mantener ya que estamos en proceso de poder obtener la Acreditación de Medicare”, informó el titular.

Este presupuesto para los hospitales se distribuye en $4,100,000 para cumplir con el aumento de salario para el personal de enfermería, la contratación de profesionales para el cumplimiento del personal requerido por las agencias acreditadoras, $440,238 para garantizar el continuo mantenimiento de las utilidades y planta física, $2,500,000 para la apertura de una sala nueva para 50 pacientes.

Durante la vista cameral se informó que la ASSMCA presenta áreas de mayor necesidad en algunos programas y servicios directos, así como de regulaciones y licenciamiento de proveedores de servicios de salud mental y sustancias en Puerto Rico. La Ley orgánica de ASSMCA, Ley 67 de agosto de 1993 impone responsabilidades a la agencia que se ven seriamente comprometidas sin no cuenta con los recursos fiscales para operar.

Se detalló que estos servicios mandatorios se han visto afectados y limitados por recortes presupuestarios y por falta de personal que se ha retirado o acogido a los programas de retiro temprano. De igual forma, la Ley 408 del Código de Salud Mental de Puerto Rico, exige, entre otros aspectos, la creación de equipos interdisciplinarios en los programas de tratamiento de salud mental y sustancias los cuales no están disponibles en todos los programas por falta de fondos estatales para personal.

Por otro lado, en el renglón de licenciamiento de facilidades públicas y privadas la ASSMCA cuenta con un déficit de personal para realizar las inspecciones de licenciamiento y calidad a todas las facilidades que proveen servicios de prevención y tratamiento de salud mental y de sustancias.

Fundamentado en esta realidad, la ASSMCA solicita las siguientes asignaciones presupuestarias para los siguientes programas y servicios:

$3,400,000 para el Programa Drug Court’s, el cual sustenta los siguientes servicios: el Centro de Tratamiento Ambulatorio, el Programa de Salas Especializadas en Caso de Sustancias Controladas, el Programa TASC y personal de los Centros de Tratamiento Residencial de Sustancias de Mujeres y Varones; $318,500 para la Oficina de Organismos Reguladores que se desglosan en $230,000 para el reclutamiento de ocho oficiales de Calidad para sustituir 10 empleados acogidos al retiro mediante la Ley 80, $84,000 para dos vehículos a ser asignados a las regiones para inspección e investigación de querellas, $4,500 para combustible y lubricantes.

$3,000,000 que permitirá reabrir la Unidad de Tratamiento de Alcoholismo y Detoxificación de Sustancias. Cabe señalar, que una vez comience esta Clínica, comenzará a generar ingresos por concepto de los servicios brindados, lo que podría llegar a ser una operación auto sustentable.

Para el Programa de Hogares, conocidos como Residenciales Psiquiátricos, la administración de ASSMCA solicitó un aumento de $3,997,000, necesario para aumentar los espacios, ajustar las tarifas actuales y atemperarlo al costo en el mercado actual; y contar con un personal adecuado que pueda proveer el cuidado que los pacientes merecen. Esto permitirá un flujo de pacientes de los Hospitales al Programa de Hogares que vaya a tono con la población que se atiende y reduciendo así la lista de espera de ubicación que existe en los Hospitales Psiquiátricos.

Servicios para personas sin hogar

Bajo el nuevo presupuesto, el administrador Rodríguez Mateo adelantó que trabajan en nuevas iniciativas para ampliar los servicios a personas sin hogar. Para ello, la ASSMCA solicitó $1,447,000 para el área de Tratamiento que se distribuyen en: $250,000 para el Programa de Vuelta a la Vida II que se distribuyen de la siguiente forma: $235,080 (para la contratación de un equipo multidisciplinario que incluye trabajadores sociales, consejeros de rehabilitación, psicólogos y especialistas) y $14,920 para materiales. Para el Programa de Asistencia Transicional para personas sin Hogar (PATH), se solicita un aumento de $137,000 que se distribuye en $48,600 para un Trabajador Clínico Social y $88,400 para un vehículo, Impresos y Encuadernación, Artículos de Higiene y Alimentos.

En cuanto al Programa de Inserción a la Comunidad (ORP), se solicita un aumento de $500,000, que se desglosan en $439,200 para la contratación de profesionales y $60,800 para un vehículo y materiales. Para el Programa Techo para Todos se solicita un aumento de $560,000 que se desglosan en $494,020 para la contratación de profesionales y $65,980 para un vehículo, materiales y adquisición de licencia para para la recolección de datos.