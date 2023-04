Responsabilidad de cobrar $34 millones que debe NFE recae en el gobierno, asegura Tomás Torres Placa

Luego de que la empresa suplidora de gas natural New Fortress Energy (NFE) rechazara los reclamos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en controversia por $34 millones, el representante de los consumidores ante el Negociado de Energía, el ingeniero Tomás Torres Placa dijo que la responsabilidad primaria de cobrar ese dinero también recae en el gobierno de Puerto Rico.

Torres Placa explicó que siendo NFE el único dueño de Genera PR pudiera ser un indicio de cómo será la relación de Puerto Rico y General PR, que es subsidiaria de New Fortress Energy. “Sin embargo, aquí la responsabilidad primaria de cobrar esos dineros recae en el gobierno de Puerto Rico, no solamente en la AEE, sino todo el ejecutivo. Debe de respaldar esa gestión de cobro a favor de los consumidores, porque es el estado es el que debe de velar por el interés público”, aseguró.

El ingeniero comentó que desconocía la razón por la que la AEE no ha ido a los tribunales si han pasado 8 meses. “Si hay fuerzas externas que pudieran o no estar afectando a la AEE de que ejerza su derecho de hacer cumplir el contrato, debe de tomarse en cuenta de que el momento para hacer ese reclamo es ahora y no de aquí a unos meses, cuando Genera PR tome el control de la generación”, comentó.

Tomás Torres Placa explicó que, según indicado en la orden del negociado de energía del 31 de marzo del 2023, el negociado estableció que no hay una certeza de cuando se van a recobrar los $34 millones que NFE adeuda a la AEE por concepto de no haber suplido gas natural por varios periodos y tener que pagar la diferencia del costo del gas natural que ellos, se supone, que suplieran y el combustible que se utilizó para correr las unidades 5 y 6 de San Juan, que fue diésel.

“Hubo una serie de periodos en lo que se solicitó gas natural, ese gas natural no pudo ser suplido y, por lo tanto, este suplidor debe de pagar la diferencia entre el costo del combustible que se utilizó y el gas natural que se supone que suplieran”, aseguró.

Por otra parte, la AEE ha manifestado públicamente que si NFE no pagan acudirían a los tribunales, al foro que, indicado en el contrato, es el tribunal federal. “Esta compañía ha indicado públicamente que entiende que no debe de pagar esas cantidades por lo cual, la AEE en favor de los consumidores debe de, inmediatamente, acudir al foro judicial correspondiente, en este caso el tribunal federal, y solicitar el cobro de esos dineros”, recomendó el ingeniero.

Según el contrato se establece que este está establecido para empezar 100 días a partir de la firma del mismo, lo cual estaría alrededor del primero de mayo. Sin embargo, se ha manifestado públicamente que esta fecha se puede mover para junio o julio de este año.