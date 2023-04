Luis Raúl Torres asegura que rebaja de luz de 1.7 centavos es una “superficial”

Luego de que el Negociado de Energía aprobara los factores de ajuste trimestrales por compra de combustible y de energía que aplicarán a la tarifa eléctrica, el representante Luis Raúl Torres, dijo que la rebaja en la luz es de aumentos que Luma había impuesto y no de la tarifa total.

“Es una rebaja artificial que va a durar hasta junio de este año porque está fundamentado en el dinero de fondos federales que le reembolsó Fema a la autoridad por los costos que esta tuvo por los daños causados por el huracán Fiona y que le debían dinero y ahora Fema se lo devolvió a la autoridad y ese dinero se le va a distribuir en un supuesto alivio tarifario”, aseguró.

De igual forma, afirmó que hay varias compañías privadas que proveen un 17 o 20 porciento de la energía, pero el 70 u 80 porciento de la energía hoy, la produce la AEE y se le va a dar a control a Genera PR lo que es contrario a la Ley 29 del 2017.

La Ley 29 del 2017, establece que no se le puede pasar el control de más de un 50% de la producción de la generación eléctrica a una empresa privada para evitar un monopolio vertical u horizontal y la autoridad hoy administra más del 70% de la generación de energía eléctrica.

“Le están pasando un oligopolio privado porque, incluso nosotros también le cuestionamos si no era un conflicto que se le diera el control de la generación de la planta de la AEE a New Fortress cuando es New Fortress Energy el que tiene un contrato de $1,500 millones con la AEE para suplirle el gas natural a las plantas de la propia AEE y eso es un abierto conflicto de interés”, explicó.

“Ellos dijeron que para evitar ese conflicto en futuras compras de combustible iban a hacerse las subastas a través de una tercera entidad que ni siquiera saben cuál es y ni la han escogido”, añadió.

Por otro lado, comentó que se llevaron a cabo unas vistas públicas y que hay un informe parcial rendido sobre el contrato de la AEE con New Fortress Energy (NFE). En vista pública, dijo no entender por qué a NFE se le dio un contrato para administrar las plantas de generación, si ellos no querían reconocer que le debían $34.6 millones a la AEE por concepto de que no le suplía el gas natural a tiempo y completo luego del huracán Fiona.

“Esa disputa no se había resuelto, entonces, ¿Por qué le permitieron licitar y adjudicarle el contrato del manejo de todas las plantas de generación? Ellos lo que me contestaron fue que eran dos contratos diferentes y que uno no tenía que ver con el otros, esa fue la única razón que me dieron”, comentó Torres Cruz.

Torres Cruz dijo que el hecho de que NFE no reconociera la deuda es una “crasa y directa violación al contrato que establece que si por alguna razón NFE no le puede proveer gas natural a la AEE y la esta tiene que usar otro tipo de combustible, como fue lo que pasó, que usó el combustible diésel que es el más costoso para poder suplir la ausencia de ese gas natural, pues la diferencia en el costo de ambos combustibles, se supone que por el contrato lo tiene que cubrir el suplidor que en este caso es New Fortress y no lo quieren hacer.”

“Eso va a terminar en los tribunales ya lo dijo José Colón ya lo está diciendo la AEE porque New Fortress se niega a pagar y eso obviamente tiene un efecto porque el aumento en costo de combustible, cuando la autoridad no lo tiene presupuestado no tiene el dinero para costearlo, lo pasan en aumentos al costo de la tarifa eléctrica y eso a quien afecta es a los abonados”, concluyó.