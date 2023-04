Urge la vigilancia en las peligrosas playas de Isabela

Comienza la temporada donde locales y turistas se dan la oportunidad de disfrutar de las playas de Isabela. Sin embargo, esta zona no cuenta con suficientes vigilantes ni rescatistas para prevenir situaciones donde bañistas podrían fallecer ahogados.

Las playas de Isabela se encuentran entre las más peligrosas del país, específicamente, la playa Jobos que es una de las más visitadas en la zona, según un estudio realizado por Sea Grant.

La playa Jobos tiene una reputación mundial en la industria del surf. No obstante, es la zona donde hay la mayor cantidad de fallecimientos por ahogamientos y accidentes acuáticos en Puerto Rico.

El alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez, en una conferencia de prensa presentó el plan municipal “Verano Responsable”, dirigido a generar un ambiente de organización y seguridad ante la gran cantidad de turistas que se esperan en Semana Santa y que continúa durante todo el verano. Incluso, un nuevo concepto para que personas con discapacidades pueden estar en el mar. Sin embargo, no expuso la peligrosidad de las costas.

La psicóloga industrial y activista ambiental, Veronica Nieves, destacó que la vigilancia en Isabela ha sido un factor que se ha brindado propuestas, pero no se realiza ningún plan al respecto.

“Desde el 2021 y desde muchísimo antes las administraciones municipales de Isabela han tenido propuestas para establecer un cuerpo de vigilantes en nuestra playas, por lo menos en la playa de Jobos y el municipio ha buscado una y otra vez excusas para no establecer este cuerpo de vigilantes. Ahora acabamos de ver como el municipio gasta miles de dólares en un acceso para diversidad funcional a esa misma playa que ya se conoce que es la más peligrosa en todo Puerto Rico. ¿Qué va a hacer una persona con diversidad funcional si se encuentra en una corriente de resaca y no hay nadie que lo pueda ayudar porque no hay un cuerpo de vigilantes en Jobos?, ¿qué estamos haciendo?. ¿Por qué estamos promoviendo turismo a la zona a la misma vez que no le podemos ofrecer seguridad acuática a las personas que visitan la playa?”, señaló Nieves.

Además, Nieves indicó que el manejo de emergencias, la policía municipal y estatal están prestos para atender cualquier emergencia, pero dentro del agua no hay nadie que las atienda.

Expresiones de Verónica Nieves sobre playas de Isabela

Por otro lado, está el asunto de los contenedores de basura que el alcalde de Isabela destacó que se estará recogiendo los desperdicios de los mismos todos los sábados a las 6:00pm.

Sin embargo, el director de la organización Mi Playa Limpia, Sandy Soto, resaltó que los contenedores pueden contaminar más el mar.

“Nuestra política es que no hayan contenedores porque estás invitando a la persona a dejar la basura en la playa y es algo que debemos trabajar con eso porque la cantidad de personas que visitan la playa son muchísimas y no dan abasto los contenedores y el recogido no es muy constante”, mencionó Soto.

En adición, Soto abarcó que teniendo un contenedor de basura acostumbran a los visitantes a dejar su bolsa de basura en la playa y el problema principal es que una vez se llena el contenedor tiran los desperdicios en los alrededores.