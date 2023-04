Buscan que se escuchen los problemas que enfrenta la comunidad en Camuy

El municipio de Camuy presentó el Programa de Planificación Integral para la Resiliencia Comunitaria (WCRP en sus siglas en inglés) que tiene como propósito presentar soluciones para fortalecer las capacidades de preparación, respuesta, recuperación en Puerto Rico.

El WCRP es un programa financiado con fondos asignados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) y la entidad Foundation for Puerto Rico es parte de ello.

La integrante de Foundation for Puerto Rico, Carmen Villanueva, expresó que las planificaciones que se han realizado en el país no han dado resultado porque no escuchan las necesidades de la comunidad.

“Yo creo que el proceso de que sea el mismo ciudadano el que diga “esta es mi prioridad” no está, el que decida por él y asuma la responsabilidad también que debe ser primero y que debe ser segundo yo creo que eso nos ha hecho falta en el país y cada vez que tenemos esa oportunidad nos alejamos un poquito. Creo que el hacer una buena planificación contando con la gente para que decida, no para que estén presentes nada más sería una solución a muchos de los males que tiene el país”, puntualizó Villanueva.

Camuy hace parte a la comunidad para identificar y resolver los problemas que enfrentan día a día

No obstante, el encargado de la oficina de planificación y desarrollo económico de Camuy, Willie Colón, señaló que impactarán varias comunidades y que en la planificación considerarán los problemas, riesgos y vulnerabilidad.

“Podemos tener un plan de resiliencia para diferentes cosas que tenemos en nuestro diario vivir, no solo cuando ocurren huracanes o terremotos. Problemas que ya tiene la comunidad se puede presentar una solución”, detalló Colón.

Colón destacó que ya el municipio de Camuy tiene en marcha el proyecto de establecer un refugio permanente en la escuela Laurentino Estrella Colón. Más adelante, planifican identificar otros lugares para restablecer y atender las necesidades de la comunidad.