Instalan placas solares en proyecto de residencias para personas mayores en Toa Alta

El secretario de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, anunció el viernes, una inversión de $300 mil en el complejo de residencias para personas mayores, Palacio Dorado en Toa Alta, que dará paso a la instalación de sistemas de placas solares y otras mejoras para continuar ofreciendo alternativas de vivienda a las poblaciones más vulnerables de la Isla.

“La inversión que hace el Departamento de la Vivienda mediante este programa es sumamente necesaria para garantizar que haya más oportunidades de vivienda digna para poblaciones que tienen necesidades especiales, como las personas de edad avanzada”, expresó el secretario en comunicación escrita.

La inversión de fondos de recuperación CDBG-DR, se da como parte del Programa de Vivienda de Interés Social que provee financiamiento a organizaciones comprometidas con el desarrollo de viviendas para las personas que tienen una amplia variedad de desventajas socioeconómicas, físicas y emocionales.

Palacio Dorado es un proyecto a cargo de la organización sin fines de lucro, Acacia Network también conocida en la Isla como PROMESA Inc.

Las instalaciones cuentan con seis edificios y 103 unidades de vivienda, que ofrece una variedad de servicios de apoyo orientados a satisfacer las necesidades de una población de bajos ingresos de 62 años de edad o más.

Por su parte, la primera ejecutiva de Acacia Network, Lymaris Albors, aseguró que “para Acacia Network es un inmenso orgullo continuar colaborando con agencias y organizaciones locales para contribuir a la calidad de vida de los puertorriqueños más vulnerables. Agradecemos al gobierno de Puerto Rico, al Departamento de la Vivienda y al Programa CDBG-DR por apoyar nuestras iniciativas de resiliencia en Palacio Dorado, un proyecto de vivienda asequible desarrollado por Acacia que provee 103 unidades para personas de la tercera edad de bajos recursos”.

Los fondos de CDBG-DR permitirán la instalación de sistemas fotovoltaicos que contribuirán a un ambiente más seguro para la población atendida. Además, los fondos del proyecto se utilizarán para la adquisición de unidades de aire acondicionado, electrodomésticos de lavandería adicionales para el uso de los residentes y tormenteras para proteger las propiedades y sus residentes en eventos de emergencia.

Entre las amenidades incluidas en el proyecto está la sala de servicios públicos comunitarios, áreas de vestíbulo, áreas de administración y un estacionamiento. Además, los residentes disfrutan de un patio interior, con una sala comunitaria, gimnasio y sala de computadoras, lectura y juegos.

Acacia Network es una organización arraigada en el trabajo de los puertorriqueños que han hecho contribuciones a los servicios de adicción, particularmente en las poblaciones latinas desatendidas en Nueva York.

En 2012, la organización expandió su presencia a Puerto Rico mediante el desarrollo de un proyecto de vivienda asequible para personas mayores que posteriormente incluyó ayuda de emergencia después del huracán María. Como parte de los esfuerzos por brindar asistencia a las víctimas de los huracanes Irma y María, Acacia Network estableció la organización “Puerto Rican Organization to Motivate, Enlighten and Serve Addicts, Inc.” (PROMESA, Inc.).

El programa de Vivienda de Interés Social proporciona fondos a entidades como PROMESA Inc. que laboran en Puerto Rico y que pueden haberse visto afectadas o que nacieron de una necesidad que surgió a raíz de los huracanes Irma y María.

Otras poblaciones atendidas por este programa son personas sin hogar, personas de edad avanzada, víctimas de violencia doméstica, personas con alguna discapacidad intelectual o física, pacientes de VIH/SIDA e individuos que se recuperan de la adicción.