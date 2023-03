Uniendo Cabezas 2023: Miles se unen por los niños pacientes de cáncer

Miles de personas se unieron este jueves a la afeitada masiva y la donación de cabello de la Fundación CAP, en apoyo a los niños pacientes de cáncer de la Unidad de Oncología del Hospital Pediátrico.

Como de costumbre, el evento Uniendo Cabezas fue apoyado por los CAPitanes y por primera vez en su historia, este año fueron elegidos tres: Jaime Mayol, presentador del programa Viva la Tarde en WAPA, Ivonne Orsini, presentadora de Hoy Día en Telemundo, y Alex Delgado, comentarista en el programa Jugando Pelota Dura en TeleOnce.

CAP Uniendo Cabeza CAP Uniendo Cabeza. Coca Cola Music Hall. San Juan. Metro PR 30 de marzo de 2023 (Dennis A.)

También contó con los niños CAPitanes José Díaz González, 14 años, y Angela Sofía, 5 años, pacientes de la Unidad Oncológica del Hospital Pediátrico.

La Fundación CAP anunció que logró recaudar una cifra preliminar de $871,000, los cuales serán destinados a habilitar nuevos espacios para que más niños hospitalizados pueden ser atendidos y brindarles todos los servicios de apoyo.

“El gran total recaudado es…$871,000!! GRACIAS, Puerto Rico!!”, compartió la fundación en redes sociales.

Uno de lo momentos más emocionantes fue cuando el reportero de Noticentro (Wapa TV), Jorge Gelpí Pagán, aceptó el reto de afeitarse su cabello.

A través de Noticentro Al Amanecer se transmitió el momento en que al reportero se le rapó la cabeza a manos del capitán de este año, el animador Jaime Mayol.

“Desde que llegué me siento un poquito nervioso, emocionado, siento como si fuera la primera vez. Hace 13 años ya que lo hice la primera vez, lo hice en 2021 como capitán y ahora este año para ponerle fin a este ciclo del Team Rubio”, expresó el comunicador.

#RetoGelpí: COMPLETADO en apoyo a la Fundación CAP 💙🥺💚



(Fotos: Brandon Cruz González/Wapa.TV) pic.twitter.com/dsqgdBSFgc — NotiCentro (@NoticentroWAPA) March 30, 2023

Las personas que apoyaron al periodista donaron un total de 20,681 dólares para la fundación.

“Gracias a la gente y gracias a todos los que movieron masas. Para mí es significativo poder hacerlo porque más allá de participar anteriormente de la fundación CAP, he vivido de cerca lo que es el sufrimiento del cáncer. He tenido a la muerte de cerca y la he tenido de frente por seres queridos que han muerto por el cáncer y no creo que sea justo que ningún niño, ni ninguna niña tenga que sufrir ni padecer por esta enfermedad y mucho menos que tengan que salir fuera de Puerto Rico para que tengan que recibir los tratamientos por esta enfermedad. Así que de todo corazón, a todos los que aportaron por esta cantidad que no esperaba que fuera tanta, les agradezco de todo corazón y gracias, lo único que tengo que decir”, expresó Gelpí Pagán.

Otro momento emotivo fue cuando el presentador del programa Jugando Pelota Dura, Ferdinand Pérez, rapó la cabeza de su compañero y amigo, Alex Delgado.

A inicios de semana, Pérez rapó su cabeza durante la transmisión de su programa beneficio de la Fundación CAP,esto luego que los médicos le encontraron un tumor canceroso en el cuerpo.

El evento Uniendo Cabezas contó con varias actividades adicionales a la afeitada, como una feria de salud, una sangría a cargo del Banco de Sangre (ASEM) y un evento para mascotas Uniendo Colitas.

Para su feria de salud, la Fundación CAP logró unir a los estudiantes de las cuatro universidades de medicina en Puerto Rico: Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Ponce Health Sciences University, Universidad Central del Caribe y Escuela de Medicina San Juan Bautista para que ofrezcan servicios preventivos de salud a todos los asistentes

El evento se realizó en el Coca-Cola Music Hall en el Distrito T-Mobile.

Para más información puede visitar fundacioncap.org o acceder a www.facebook.com/fundacioncap