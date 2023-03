Secretario de Salud asegura medicamentos para tratar el VIH “no van a faltar nunca”

El secretario del Departamento de Salud (DS), Dr. Carlos Mellado aseguró estar comprometido con que no se afecten los pacientes de VIH y que luego del 31 de marzo contarán con los medicamentos requeridos para tratar la enfermedad.

En entrevista con Metro Puerto Rico, Mellado explicó que en el día de ayer le aprobaron la utilización de un fondo de $285 millones. “Esto es prioridad, pero si no hubiera pasado eso como quiera el Departamento de Salud iba a comprar los medicamentos”, añadió.

Mellado sostuvo que “es un compromiso que tiene tanto el señor gobernador como este servidor que no les falten los medicamentos, eso no va a pasar, no va a pasar jamás y ahora en junio se vence el contrato porque no puedo hacer un acuerdo porque es año fiscal y el acuerdo mayor de $10 millones de dólares tiene que ser aprobado por la junta esto no es algo, esto no es algo que yo quisiera pero que ciertamente hay que seguir esa regla y la vamos a seguir”.

Según el secretario, el acuerdo vence en marzo ya que la junta no permite que se haga un acuerdo si no hay una garantía de continuidad de fondo.

Posterior a eso, la otra incertidumbre que tenían era si se podían utilizar fondos federales para pagar esto.

“El plan B fue utilizar fondos estatales y eso es lo que hemos dicho en todo momento. El gobierno federal nos autorizó a usar fondos federales si no utilizábamos y pasamos estos medicamentos a través de las farmacias 340 B que es el mecanismo federal de descuento inmediato y se recobra el dinero a través de los fondos Ryan White”, explicó.

El secretario explicó que el Programa de Reembolsos de Medicamentos de Medicaid (MDRP) es un programa que incluye a todos los estados y territorios de los Estados Unidos para que compren medicamentos bajo una sola vía para tener un mayor descuento. Sin embrago admitió que para las clínicas en Puerto Rico es complicado, como ejemplo, explicó que en San Juan tendría que invertir $3 millones mensuales y esperar un año para que llegase un rebate.

Además, Mellado sostuvo que el MDRP nunca iba a ser beneficioso para Puerto Rico. Explicó que, no es bueno ya que va a sobrar un dinero y que 76 centavos de cada dólar son del gobierno federal por lo que habría que pedir autorización para reinvertir ese dinero, en cuyo caso en otra asignación federal pueden eliminar el rebate.

“Mi compromiso en noviembre fue que no iba a ocurrir absolutamente nada que esto era transparente que era un acuerdo entre ASES y este servidor. En aquel momento el acuerdo se hace sin la garantía de cuanto iban a ser los fondos federales si no hasta el 22 de diciembre” sostuvo Mellado.

Por otra parte, dijo entender y unirse a los reclamos de los profesionales de la salud, activistas y pacientes.

Vea la entrevista aquí: