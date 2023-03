César Vázquez admite que rumores sobre Rodríguez Veve afectan a Proyecto Dignidad

El presidente del Proyecto Dignidad, César Vázquez, reconoció que los rumores que se han estado difundiendo sobre la senadora de su partido, Joanne Rodríguez Veve, podrían afectar la imagen de la colectividad de cara a las elecciones del 2024.

“Nos afecta, punto. Sea correcto o sea incorrecto, hay gente que va a tratar de hacernos cómplices o responsables de las decisiones particulares que ella tome, ella es una mujer soltera y en su momento se relacionó con un hombre que ella entendía que era soltero también y que no tenía ningún tipo de compromiso”, expresó Vázquez en entrevista con Radio Isla 1320.

“Si eso es verdad o no es verdad, la pregunta es dónde está ese hombre diciendo cuál fue la representación que le hizo, pero ella no ha violado ninguna ley, no destruyó una familia, ella no afectó una criatura, porque si no hubiese una niña de por medio estaríamos hablando de los conflictos que podría tener en las relaciones humanas, en las relaciones afectivas. La otra pregunta que yo me hago. ¿Qué tiene que ver esto con las posiciones que ella ha tenido sobre el aborto?”, añadió.

El pasado lunes, tras los rumores sobre una supuesta relación con el analista político, Carlos Mercader, la senadora realizó una declaraciones aseguró que los mismos son “ataques difamatorios”. En sus expresiones, la senadora no negó la relación con el analista.

“Jamás responderé a este tipo de ataques difamatorios con la bajeza y maldad de sus autores. Cuando así lo hagan o continúen haciendo, mi única opción es y será no hacer lo mismo que ellos. La maldad no se detiene con más maldad. Ante el mal, solo el bien y la verdad.Sobre mi vida personal y familiar no acostumbro a hacer expresiones públicas. No obstante, ante la vorágine de expresiones y acusaciones difamatorias sobre mi vida privada y sentimental, creo meritorio que, quienes han depositado su confianza en mí, sepan que dichas acusaciones son falsas. Por respeto a Carlos Mercader y sus relaciones pasadas, no haré expresión alguna sobre nuestras vidas privadas como personas solteras. Continuaré asumiendo mis responsabilidades personales, familiares y profesionales con la firmeza, determinación e integridad que me han caracterizado”, expresó Rodríguez Veve.

Desde hace algunas semanas, en programas de farándula se ha asegurado que Rodríguez Veve comenzó una relación con Mercader al poco tiempo de que este tuviera una hija con la productora del programa Jugando Pelota Dura (JPD), Kristal Laracuente.