Director denuncia que a los padres de su escuela no les importa si sus hijos cortan clases

El director de la escuela intermedia Andrés Valcárcel en Trujillo Alto, Rafael Rodríguez aseguró que no cuenta con el apoyo de los padres para que sus estudiantes mejoren su aprovechamiento académico.

Esto luego de que una foto suya se hiciera viral en las redes sociales donde se le ve agarrando una cartulina en la que insta a sus estudiantes a entrar al salón de clases.

En expresiones que hizo el director para el programa Día a Día (Telemundo), explicó que trata de llamar a los padres de sus estudiantes, pero estos nunca van a la escuela a ver cómo van sus hijos porque, según ellos, no tienen tiempo o simplemente le delegan la responsabilidad a la escuela.

“Tenemos que trabajar unidos en equipo. No es solamente venir para que yo le llene un papel. En agosto yo le notifico a los padres que los últimos dos viernes de cada mes hay visita de padres y pueden venir a dar seguimiento, pero no vienen. Hago una asamblea de padres y si vienen 10 o 15 es mucho”, comentó el director.

“Al tener esta situación y al no tener el apoyo que yo necesito pues tengo que recurrir a una estrategia porque tengo que buscar la forma de concientizar”, añadió.

En la cartulina, el director escribió:

“Necesito que entren al salón de clases para que subas tus notas… Te quiero ayudar, pero TÚ tienes que poner de tu parte. Si te cojo cortando clases te suspendo 2 días…”

Según Rodríguez, los estudiantes no estaban entrando a los salones de clase y se quedaban en el plantel escolar escondidos. Al confrontar a los estudiantes se dio cuenta que los estudiantes querían ser suspendidos para no tener que asistir a la escuela y decidió no suspenderlos al instante.

Rodríguez explicó que ese mensaje iba dirigido a los estudiantes de octavo grado y que fue para que los estudiantes vieran que cuentan con su apoyo.

“Yo tengo 85 estudiantes en octavo grado y al día de hoy si fuera la graduación solamente se gradúan 41. Mis maestros hacen lo indecible, hacen el esfuerzo mayor por ayudar a los estudiantes. Los mandan a hacer trabajos a las casas y de 25 solo 8 o 10 traen el trabajo”, afirmó.

El Director aseguró estar comprometido como servidor público y educador.