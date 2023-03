Jenniffer González: “Los comisionados residentes asisten a los mensajes cuando se puede”

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, insistió en que no compareció al mensaje del gobernador Pedro Pierluisi en la Cámara de Representantes por asuntos políticos sino porque hay sesión en el congreso.

“Estoy en sesión y aquí en el hemiciclo (federal) votamos, estábamos discutiendo una medida que reformularía los permisos para el sistema eléctrico de la nación y todo el proceso de permisología”, expresó en entrevista con el periodista Rafael Lenín López en Primera Pregunta por Telemundo.

“Los comisionados residentes acuden a los mensajes cuando se puede, hoy no pude asistir pero fui a los primeros dos y asistiría si no tuviera sesión en el día de hoy”, añadió.

Del mismo modo, indicó que se sorprendió que fuera desde La Fortaleza

“A mi también me sorprendió, me parece que fue la secretaria de la gobernación”, indicó González quien aseguró que envió una comunicación a la oficina del gobernador sobre que no estaría asitiendo.