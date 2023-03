“El tiempo de ustedes pasó”: Rogelio Figueroa asegura que abrió camino a nuevos los partidos

El excandidato a la gobernación de manera independiente y posteriormente con el Partido Puertorriqueños por Puerto Rico (PPPR), Rogelio Figueroa, reapareció para dialogar sobre lo que comenzó para el año 2004 y que hoy en día se ha convertido en una realidad con una legislatura que tiene representación de varios partidos políticos.

Para Figueroa, su misión se trató de abrir el camino a otros movimientos y que Puerto Rico tuviera diversidad de ideas en los movimientos políticos más allá de los tres partidos que tradicionalmente dictaban la pauta en la discusión pública.

“Me siento tan feliz, me siento realizado, yo entendía que yo perdí las elecciones del 2004, 2008 y 2012, pero yo gané, porque la realidad es que yo quería que Puerto Rico cambiara, que tuviera una representación más diversa y que las ideas de diferentes personas tuvieran espacio más allá de estar encerrada entre partidos que obligaban, que tuvieran dictadores, son dictadores dentro el mismo partido, que venga gente de afuera y que puedan tener un espacio de poder y de crear un nuevo Puerto Rico, hoy yo miro atrás y me siento tan satisfecho y entiendo cuál fue mi propósito, mi propósito fue abrir el camino”, expresó en entrevista con el periodista Julio Rivera-Saniel en Radio Isla 1320.

Además añadió un mensaje a los partido tradicionales del cual asegura que: “cada cosa tiene su tiempo y el tiempo de ustedes ya pasó”.

Por otro lado, también habló de propuestas que realizó en el pasado y que hoy se han vuelto realidad. Como por ejemplo, entregar incentivos a los puertorriqueños para poner placas solares, algo que hoy en día es avalado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos e incluso el Departamento de la Vivienda a nivel local ha realizado un sorteo para entregar vales con este propósito.

“Ahora cuando puedo mira atrás he visto que abrir caminos viene con eso si uno abre camino, la gente no entiende para dónde uno va caminando necesariamente, solamente unos pocos entienden dónde uno va caminando y mucha gente le da miedo y mucha gente no entienden y piensan que está loco, hoy lo puedo ver”, añadió.

Figueroa indicó que Puerto Rico se está movimiento hacia esa propuesta de autosuficiencia que necesita para salir hacia adelante.