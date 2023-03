Jenniffer González no asistirá al mensaje del gobernador

La comisionada residente, Jenniffer González, no participará del mensaje de situación de estado que ofrecerá mañana en la tarde el gobernador Pedro Pierlusi.

Según la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales, la comisionada no está en Puerto Rico, pero tampoco pudo detallar donde se encontrará. Tampoco ofreció detalles de las razones por las que no participará del mensaje.

“Entiendo que no está en Puerto Rico, pero estoy segura que de donde esté, entiendo que nos estará sintonizando, porque son buenas noticias y todos como gobierno somos parte del progreso”, dijo la secertraria a Noticel.

“No sé específicamente en dónde está. Pero sé ciertamente, y sabemos, que estará conectada, bien de cerca viendo las buenas noticias que tiene que compartir el gobierno de Puerto Rico, que es un gobierno donde ciertamente ella es parte. Si ella no está, estoy segura de que es por una razón particular. Pero estamos seguros de que ella estará sintonizada y que el éxito de Puerto Rico es de ella también que es parte integral. Sabemos que no podrá asistir. Se excusó”, sostuvo.

El mensaje del gobernador está pautado para las 5 de la tarde.